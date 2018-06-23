Вехи недели: пряники Тимошенко, катапультирование Яценюка, «жертвенность» Януковича
После презентации проекта бюджета захотелось дожить до Нового года, чтобы лично ощутить этот благословенный период...
На политическом Олимпе все сильнее отдаляются от интересов избирателей. В борьбе за перераспределение полномочий глава государства и парламентарии осваивают смежные специальности – врачей и разведчиков. Лидер оппозиции с удовольствием вернулся к риторике минувших лет, а спикер парламента предпочел отставку участию в драме «Обрезание президентских полномочий».
|Виктор Ющенко и Раиса Богатирева на полигоне Сухопутных войск ВСУ (Ровенская область). 18 сентября
Поставив диагноз деятельности премьера-изменницы, Президент согласился на формирование новой коалиции в составе БЮТ, Партии регионов и коммунистов. Конечно, только в том случае, если отношения между политическими силами будут оформлены официально. Иначе парламент ожидает роспуск и досрочные выборы, к которым в Украине традиционно никто не готов, но все их ждут. При этом проведение досрочных избирательных кампаний на всех уровнях Виктор Андреевич называет целью альянса БЮТ и Партии регионов. Видимо, намерения украинских политиков совпадают изначально: пробиться поближе к кормушке, откуда удобнее игнорировать муки совести и доводы здравого смысла.
На днях несказанно повезло партии «Наша Украина»: ее почетный председатель Виктор Ющенко после затяжного отсутствия интереса вернулся к соратникам. И, как полагается, не с пустыми руками: в конце октября пройдет съезд НСНУ, который партийные активисты надеются превратить в объединительный для значительного политического сегмента. Упивающийся собственным политическим мужеством Вячеслав Кириленко призывает все демократические силы сплотиться вокруг Президента и его партии. Видимо, предстоящий месяц станет в национал-демократическом лагере периодом раздачи меток «свой – чужой» и поиска определенности в отношениях со старшими политическими партнерами. Блоку НУ-НС не грозит остаться монолитом: и «Народная самооборона», и Народный Рух уже не скрывают, что в политическом плане Юлия Тимошенко им намного симпатичнее Виктора Ющенко.
|Юлия Тимошенко
Зато бюджетному процессу, если исходить из логики премьера, ничего (даже отсутствие цены на газ в следующем году) не мешает. После презентации проекта Государственного бюджета на 2009 год захотелось дожить до Нового года, чтобы лично ощутить этот благословенный период. Чего стоят обещания правительства удержать инфляцию в однозначном размере и выделить при этом 10 миллиардов гривен на компенсации вкладчикам Ощадбанка. Вряд ли Юлия Владимировна настолько наивна, чтобы не понимать: законодатели в таком виде смету государственных доходов и расходов не пропустят. Но она хорошо помнит, что будущим избирателям необходимо показывать побольше виртуальных пряников – они не портятся и оставляют приятное послевкусие.
Куда неприятнее оказались ощущения от распада парламентской коалиции. Даже примерявший на себя костюм спасателя демократического альянса Владимир Литвин после непродолжительных маневров от роли третьего отказался. Парламентское большинство де-юре приказало долго жить, а де-факто штампует новые нормативные акты. Конечно, в несколько ином формате. Энергичный бютовец Андрей Портнов по-своему прав: не нужны никакие переговоры и заверения, достаточно солидарного голосования по законопроектам по формуле «300+». При этом не оставляет ощущение, что бютовцы и «регионалы» в своих действиях видят преимущественно возможность насолить президенту, а с пониманием собственных перспектив у них пока не сложилось. Да и глава государства, похоже, полон решимости не подписывать урезающие его полномочия законы, сколькими депутатскими голосами они не были бы поддержаны.
|Виктор Янукович
Арсений Яценюк отказался играть роль китайского болванчика в процессе противостояния парламента и президента. Молодой политик объявил о желании покинуть спикерское кресло и готовится создавать свой партийный проект. Катапультирование из президиума Верховной Рады вызвало сдержанное одобрение в политикуме. Послужной список позволяет Арсению Петровичу рассчитывать на внушительные инвестиции в его политическое будущее, но риск остаться нереализованным все равно велик: общими усилиями украинские слуги народа сделали немало, чтобы отбить у сограждан охоту интересоваться политикой.
Евгений Магда