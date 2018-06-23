Вехи недели: пряники Тимошенко, катапультирование Яценюка, «жертвенность» Януковича

На политическом Олимпе все сильнее отдаляются от интересов избирателей. В борьбе за перераспределение полномочий глава государства и парламентарии осваивают смежные специальности – врачей и разведчиков. Лидер оппозиции с удовольствием вернулся к риторике минувших лет, а спикер парламента предпочел отставку участию в драме «Обрезание президентских полномочий».

Наверное, после окончания президентской каденции Виктора Ющенко в одном из украинских музеев окажется любимый наряд главы государства. Это камуфляж с капитанскими погонами и нагрудной нашивкой «Верховный Главнокомандующий», сбивавший с толку военных и являющийся предметом особой гордости Виктора Андреевича. В этом костюме Президент предпочитает делать громкие заявления. Вот и в Ровенской области после армейских учений гарант Конституции подчеркнул, что с переходом на контрактную армию в стране наблюдаются серьезные проблемы (большой привет обещаниям Юлии Тимошенко с 1 января 2009 года перевести Вооруженные Силы на контрактную основу). Ющенко, надо отметить, был на редкость энергичен на прошлой неделе, а главным объектом его внимания стала ситуация в парламенте.

Поставив диагноз деятельности премьера-изменницы, Президент согласился на формирование новой коалиции в составе БЮТ, Партии регионов и коммунистов. Конечно, только в том случае, если отношения между политическими силами будут оформлены официально. Иначе парламент ожидает роспуск и досрочные выборы, к которым в Украине традиционно никто не готов, но все их ждут. При этом проведение досрочных избирательных кампаний на всех уровнях Виктор Андреевич называет целью альянса БЮТ и Партии регионов. Видимо, намерения украинских политиков совпадают изначально: пробиться поближе к кормушке, откуда удобнее игнорировать муки совести и доводы здравого смысла.

На днях несказанно повезло партии «Наша Украина»: ее почетный председатель Виктор Ющенко после затяжного отсутствия интереса вернулся к соратникам. И, как полагается, не с пустыми руками: в конце октября пройдет съезд НСНУ, который партийные активисты надеются превратить в объединительный для значительного политического сегмента. Упивающийся собственным политическим мужеством Вячеслав Кириленко призывает все демократические силы сплотиться вокруг Президента и его партии. Видимо, предстоящий месяц станет в национал-демократическом лагере периодом раздачи меток «свой – чужой» и поиска определенности в отношениях со старшими политическими партнерами. Блоку НУ-НС не грозит остаться монолитом: и «Народная самооборона», и Народный Рух уже не скрывают, что в политическом плане Юлия Тимошенко им намного симпатичнее Виктора Ющенко.

Возможно, дело в том, что премьер в сложной политической ситуации предпочитает не останавливаться. Наверное, ее подстегивает поток ободряющих писем и телеграмм от соотечественников, поступающих в адрес правительства. Впрочем, куда вероятнее иные причины: Юлия Владимировна хорошо понимает, что долго держать миллионы сограждан в повышенном напряжении проблематично, вот и пытается оперативно расставить точки над і. Для этого в ход идут уже проверенные средства: популизм и вера в собственную непогрешимость. Без страха и упрека Тимошенко обвинила Президента Ющенко в ухудшении отношений с Россией и призналась, что политический кризис мешает газовым переговорам с Россией.

Зато бюджетному процессу, если исходить из логики премьера, ничего (даже отсутствие цены на газ в следующем году) не мешает. После презентации проекта Государственного бюджета на 2009 год захотелось дожить до Нового года, чтобы лично ощутить этот благословенный период. Чего стоят обещания правительства удержать инфляцию в однозначном размере и выделить при этом 10 миллиардов гривен на компенсации вкладчикам Ощадбанка. Вряд ли Юлия Владимировна настолько наивна, чтобы не понимать: законодатели в таком виде смету государственных доходов и расходов не пропустят. Но она хорошо помнит, что будущим избирателям необходимо показывать побольше виртуальных пряников – они не портятся и оставляют приятное послевкусие.

Куда неприятнее оказались ощущения от распада парламентской коалиции. Даже примерявший на себя костюм спасателя демократического альянса Владимир Литвин после непродолжительных маневров от роли третьего отказался. Парламентское большинство де-юре приказало долго жить, а де-факто штампует новые нормативные акты. Конечно, в несколько ином формате. Энергичный бютовец Андрей Портнов по-своему прав: не нужны никакие переговоры и заверения, достаточно солидарного голосования по законопроектам по формуле «300+». При этом не оставляет ощущение, что бютовцы и «регионалы» в своих действиях видят преимущественно возможность насолить президенту, а с пониманием собственных перспектив у них пока не сложилось. Да и глава государства, похоже, полон решимости не подписывать урезающие его полномочия законы, сколькими депутатскими голосами они не были бы поддержаны.

Разговоры о будущей коалиции политиков заметно напрягают. Например, Виктор Янукович честно признает, что союз с БЮТ для него лично будет некомфортным, но он готов пойти на него ради реализации программных положений Партии регионов. Эх, эту преданность партийным идеалам – да в мирных целях. На Луганщине Виктор Федорович «оторвался», пообещав отпор «оранжевой орде». Похоже, консультации «регионалов» с избирателями на предмет целесообразности создания коалиции с БЮТ и дальше будут проходить в одностороннем формате. Время до октябрьского «часа Ч» еще есть, поэтому переговорный процесс продолжается.

Арсений Яценюк отказался играть роль китайского болванчика в процессе противостояния парламента и президента. Молодой политик объявил о желании покинуть спикерское кресло и готовится создавать свой партийный проект. Катапультирование из президиума Верховной Рады вызвало сдержанное одобрение в политикуме. Послужной список позволяет Арсению Петровичу рассчитывать на внушительные инвестиции в его политическое будущее, но риск остаться нереализованным все равно велик: общими усилиями украинские слуги народа сделали немало, чтобы отбить у сограждан охоту интересоваться политикой.

Евгений Магда