Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО обвиняет Россию в попытке дестабилизировать обстановку в Крыму.

Он назвал неприемлемым то, что "российское консульство в Симферополе выдает паспорта" или политики наподобие мэра Москвы Юрия ЛУЖКОВА приезжают в Крым и призывают к присоединению украинского полуострова к России, сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на журнал «Фокус».

Министр напомнил, что Украина запретила въезд на ее территорию Ю.ЛУЖКОВУ и некоторым другим российским деятелям.

Также В.ОГРЫЗКО отреагировал на попытки России "помешать вступлению Украины в Североатлантический альянс". Он призвал российское правительство уважать собственный путь развития Украины. "Мы являемся субъектом, а не объектом международных отношений", - подчеркнул В.ОГРЫЗКО.

Глава украинского дипломатического ведомства сообщил, что Киев не будет продлевать договор о базировании российского Черноморского Флота в Крыму после 2017 года. В то же время, по словам В.ОГРЫЗКО, попытки поговорить на эту тему с российской стороной пока что были безуспешными.