Ющенко не будет мешать переговорам БЮТ с Регионами

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заверяет, что как глава государства не будет препятствовать проведению консультаций о создании нового формата коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в перерыве заседания Политсовета «Народного Союза Наша Украина».

«Я гарантирую, что никакие процессы – силовые ли, недемократические ли - не будут применены, чтобы побуждать кого-то к тем или иным действиям», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня в Украине есть демократическая власть и демократический Президент.

«Мы обеспечим демократический диалог. Если он будет использован группой политических сил для создания коалиции БЮТ, КПУ, Партии регионов, значит, это также ответ. Если в рамках политических сил такой ответ не будет найден, тогда мы дальше идем так, как предусматривает Конституция», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он призвал в любом случае не делать из этого трагедии.