Ющенко не будет мешать переговорам БЮТ с Регионами
"В Украине есть демократическая власть"
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заверяет, что как глава государства не будет препятствовать проведению консультаций о создании нового формата коалиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в перерыве заседания Политсовета «Народного Союза Наша Украина».
«Я гарантирую, что никакие процессы – силовые ли, недемократические ли - не будут применены, чтобы побуждать кого-то к тем или иным действиям», - сказал он.
В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня в Украине есть демократическая власть и демократический Президент.
«Мы обеспечим демократический диалог. Если он будет использован группой политических сил для создания коалиции БЮТ, КПУ, Партии регионов, значит, это также ответ. Если в рамках политических сил такой ответ не будет найден, тогда мы дальше идем так, как предусматривает Конституция», - сказал В.ЮЩЕНКО.
При этом он призвал в любом случае не делать из этого трагедии.