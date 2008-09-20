Клюев: любая новая коалиция будет полезнее для страны

Проведение новых досрочных парламентских выборов без изменения законодательного поля является бессмысленным и бесполезным, считает народный депутат Украины от Партии регионов Андрей КЛЮЕВ.

Об этом он пишет в своей статье для «Зеркала недели».

А.КЛЮЕВ считает, что любая новая коалиция будет полезнее для страны, чем выборы.

«Сегодня уже все признают, что без изменения законодательных правил выборы ничего не изменят, а лишь усилят противостояние и нанесут очередной удар по экономике», - отметил депутат.

По мнению А.КЛЮЕВА, парламентская коалиция любой возможной конфигурации более соответствует экономическим интересам Украины, чем новые досрочные выборы.

«Уверен, что любая работающая коалиция будет для страны полезней, чем очередные выборы. Причем, с точки зрения интересов страны, приемлема любая конфигурация из обсуждаемых сегодня», - отмечает депутат.

А.КЛЮЕВ считает, что даже техническая коалиция в Верховной Раде может помочь в оптимизации украинского законодательства, направленной на гармонизацию отношений между ветвями власти в стране.

«Коалиция может быть даже технической - для решения первоочередных задач: стабилизации экономической ситуации, а также для внесения в законодательство изменений, которые позволят минимизировать конфликты во власти, - подчеркивает депутат. - Важно максимально четко разграничить полномочия и ответственность, устранить раздвоенность исполнительной ветви, минимизировать угрозу авторитаризма».