Конгрессмены США призывают не проводить Олимпиаду в России

Группа из десяти американских конгрессменов внесла в Палату представителей Конгресса США резолюцию, в которой от имени Конгресса выражен призыв к Международному олимпийскому комитету (МОК) "немедленно" пересмотреть свое решение о проведении зимних Олимпийских игр 2014 года в России и найти новое место для проведения этой Олимпиады из-за действий РФ в конфликте с Грузией. Об этом сообщает РИА Новости.

"Конгресс США считает, что отказ правительства Российской Федерации уважать суверенитет и территориальные границы своих соседей сделал эту страну неприемлемой в качестве устроителя зимних Олимпийских игр 2014 года", - говорится в тексте резолюции, поступившей в пятницу для дальнейшего рассмотрения и голосования в комитет по иностранным делам Палаты представителей.

В документе утверждается, что "проведение зимних Олимпийских игр 2014 года менее чем в 20 милях от зоны конфликта, в особенности когда страна-устроитель сыграла значительную роль в эскалации этого конфликта, является несостоятельным с практической и финансовой точек зрения".

"МОК не стал бы выбирать Сочи в качестве города, принимающего зимние Олимпийские игры 2014 года, если бы его члены ожидали, что Российская Федерация совершит вторжение в Грузию. МОК должен немедленно предпринять шаги для того, чтобы назначить новый город-устроитель зимних Олимпийских игр 2014 года", - говорится в резолюции.

Инициаторами ее внесения в Конгресс являются сопредседатели "Фракции в поддержку Грузии" в Палате представителей конгрессмен-республиканец Билл ШУСТЕР и демократка Эллисон ШВАРЦ.