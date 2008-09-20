Израиль отменил визы для россиян

20 сентября 2008 года вступает в силу межправительственное российско-израильское Соглашение об отказе от визовых требований при взаимных поездках граждан двух стран.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и печати МИД РФ, в документе предусмотрена возможность для россиян и израильтян въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории обоих государств без виз сроком до 90 дней в течение каждого полугодия.

Сообщается, что эта договоренность действует в отношении владельцев общегражданских загранпаспортов, направляющихся в зарубежную поездку в качестве туристов, а также на лечение или по частному приглашению. Безвизовый режим не распространяется на граждан, выезжающих на работу или учебу, с целью осуществления коммерческой деятельности, отправляющихся в длительные командировки, а также соискателей израильского гражданства или вида на жительство.

Кроме этого, по резолюции Консульского департамента МИД Израиля, представители израильского иммиграционного управления «имеют полное право подробно расспросить въезжающего о целях визита и других сопутствующих обстоятельствах», и даже отказать во въезде лицам, ранее депортированным из Израиля или совершившим там противоправные действия. Запрет на въезд в Израиль будет распространяться и на владельцев загранпаспортов, срок действия которых истекает менее чем через 6 месяцев, считая с момента предполагаемого въезда в страну. Российским гражданам настоятельно рекомендовано иметь при себе документы, подтверждающие их платежеспособность, медицинскую страховку, туристический ваучер или приглашение.

Руководствуясь принципом взаимности, российская сторона приняла решение ввести аналогичные требования и рекомендации в отношении граждан Израиля направляющихся в Российскую Федерацию без виз.