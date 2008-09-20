В.Путин: Нефтегазовый сектор России мог бы перейти на рубли

Премьер-министр РФ Владимир Путин выразил надежду, что нефтегазовый сектор России по некоторым видам сделок перейдет в своих расчетах на рубли. Такое мнение он высказал вчера на VII экономическом форуме в Сочи.

"Я очень надеюсь, что наши компании будут переходить на расчеты в национальной валюте. Во всяком случае, нефтегазовый сектор мог бы это сделать по некоторым видам сделок. В самом деле, как то странновато звучит, что мы продаем газ, скажем в Белоруссию, за доллары", - сказал В.Путин.

По его сведениям, с 2009 г. Газпром некоторым своим контрагентам предлагает перейти на расчеты в рублях.

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