БЮТ не выполнит указ Ющенко о роспуске ВР без решения суда

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет, что фракция БЮТ не выполнит указ Президента о роспуске парламента, если он будет издан без консультаций с руководителями всех фракций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ТОМЕНКО сказал сегодня в интервью журналистам.

Вице-спикер отметил, что Президент не будет иметь права издавать указ о роспуске ВР без предварительных консультаций с лидерами фракций парламента. «Президент перед роспуском парламента должен в обязательном порядке провести консультации с Председателем ВР, его заместителями и председателями депутатских фракций», - сказал он.

При этом Н.ТОМЕНКО отметил, что вряд ли к главе государства придут лидеры всех пяти фракций и попросят досрочно прекратить полномочия ВР.

«Я думаю, что максимальное количество участников таких консультаций будет состоять из председателя ВР и руководителя одной фракции. Это значит, что конституционно предусмотренная норма проведения консультаций не состоится, и попытки подтолкнуть Президента издать указ о роспуске парламента при условии непроведения консультаций, очевидно, будет толковаться как незаконное действие», - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его словам, на сегодняшний день нет никаких оснований для того, чтобы считать дни до роспуска парламента. Вице-спикер не исключил, что возможен вариант, когда депутаты ситуативно будут договариваться и работать дальше. По словам Н.ТОМЕНКО, парламент в течение этой сессии работает эффективно, он аргументировал свои слова тем, что с 2 по 18 сентября ВР приняла 152 постановления, 11 законов о ратификации, 20 законов в целом, 12 – в первом чтении и по трем законам преодолела вето Президента.

Н.ТОМЕНКО заверил, что фракции сделают все возможно для эффективной работы и не допустят роспуска ВР.

Он также заверил, что фракция БЮТ не будет выполнять указ Президента о досрочном прекращении полномочий парламента, если он будет издан без проведения консультаций, и обратится по этому поводу в Конституционный Суд.

«Пока суд не примет решения, мы не будем считать, что этот указ нужно выполнять», - отметил вице-спикер.