Коалицию в ВР могут формировать исключительно фракции – решение КС

Коалицию в парламенте могут формировать исключительно фракции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в решении Конституционного Суда Украины по делу по конституционному представлению 105 народных депутатов Украины относительно официального толкования положений ч. 6, 7, 9 ст. 83 Конституции Украины (дело о коалиции депутатских фракций в ВР). Решение зачитал председатель КС Андрей СТРИЖАК.

В частности, Конституционный Суд пришел к выводу, что словосочетание «коалиция депутатских фракций в Верховной Раде», которое содержится в 83 ст. Конституции Украины, следует понимать как сформированное на установленных Конституцией Украины принципах объединение по результатам выборов нескольких депутатских фракций, количество народных депутатов Украины в которых составляет большинство от конституционного состава ВР, которые (депутатские фракции) на основе согласования политических позиций согласились на совместную парламентскую деятельность.

В то же время КС прекратил конституционное производство по делу в части конституционного представления относительно официального толкования словосочетания «прекращение деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде из-за неподведомственности Конституционному Суду вопросов, поднятых в этом вопросе».

В мотивировочной части суд отметил, что фракции парламента являются определяющими в формировании коалиции в Верховной Раде.

Требование относительно совокупной численности народных депутатов Украины, которые в составе депутатских фракций формируют коалицию депутатских фракций, касается как момента формирования коалиции, так и всего периода ее деятельности.

«Таким образом, в состав коалиции депутатских фракций могут войти лишь те народные депутаты, которые находятся в составе депутатских фракций, сформировавших коалицию», - сказано и решении КС.