Ельченко: созыв открытого заседания Совбеза ООН по ситуации в Крыму всегда возможен

Об этом он сказал на брифинге в Нью-Йорке после закрытых консультаций на Совете Безопасности ООН в отношении российских провокаций в Крыму, который транслировался на сайте ООН.

"Возможность для созыва открытого заседания всегда открыта", - сказал Ельченко.

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В связи с этим он подчеркнул, что открытая встреча Совета безопасности ООН будет проведена, если в этом будет необходимость.

"К сожалению, от нашего российского коллеги (Виталия Чуркина) мы слышали только обвинения, оправдания. Я не слышал каких-либо изменений в риторике. Поэтому, мы довольны реакцией других (членов Совбеза), но я не вижу, по крайней мере сейчас, любого изменения в российской позиции по отношению к нашему вопросу", - заявил Ельченко.

При этом он считает, что необходимо подождать, когда российский посол Виталий Чуркин отчитается о результатах закрытых консультаций в Москву. "Я надеюсь очень сильно, что это будет объективное информирование", - добавил Ельченко.

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Украинский дипломат сказал, что "не думает, что любые дальнейшие действия (со стороны РФ - УНИАН) не будут незамеченными или проигнорированными".

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержания группы «диверсантов».