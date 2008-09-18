Про выходку своего подчиненного Луценко узнал... от журналистов

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что уголовное дело по факту масштабной дорожно-транспортной аварии на улице Вильямса в Одессе 12 января, в результате которой погиб человек и 11 автомобилей получили повреждения, еще не закрыта.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте по связям с общественностью и международной деятельности МВД Украины со ссылкой на Ю.ЛУЦЕНКО.

“Дело сына депутата Одесского облсовета Феликса ПЕТРОСЯНА – виновника ДТП, в результате которого были разбиты 11 автомобилей и погиб один человек, действительно находится на моем личном контроле”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, были проведены две ключевые экспертизы в Одессе и Харькове. “Одесская экспертиза установила вину обоих участников ДТП. Харьковская (экспертиза) удивительным образом не видит вины в действиях ПЕТРОСЯНА. На основании этого следователь милиции действительно внес предложение принять решение об отсутствии состава преступления”, - сообщил он.

Министр поблагодарил журналистов за своевременную информацию. “Утром я разобрался с этой ситуацией и провел переговоры с руководителем милицейского главка и прокуратуры. Мы все пришли к общему выводу, что такое предложение следователя является абсолютно неадекватным. Он отстранен от выполнения обязанностей, назначена служебная проверка. Дело поручено начальнику следственного отдела по расследованию ДТП, который внес предложение в прокуратуру. Прокуратура согласилась на проведение нами окончательной комиссионной экспертизы в городе Киеве. Поэтому я опровергаю информацию о том, что одесское дело закрыто”, - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

В свою очередь, в интервью УНИАН начальник Центра общественных связей УМВД Украины в Одесской области Ольга БОГАЧЕНКО сообщила, что сегодня в 16.00 начальник УМВД в Одесской области Богдан КЕРНИЦКИЙ проведет пресс-конференцию, во время которой обнародует позицию одесской милиции по этому поводу.

Как сообщал УНИАН, ночью 12 января в Одессе на улице Вильямса произошло ДТП при участии 11 автомобилей, в результате которой погиб один человек и четверо были травмированы.

Виновником ночного столкновения 11 автомобилей, четыре из которых не подлежат восстановлению, сотрудники ГАИ называли 18-летнего водителя автомобиля «Тойота Прадо» - сына заместителя председателя Одесского областного совета Ф.ПЕТРОСЯНА. По данным правоохранительных органов, экспертиза показала, что студент Одесской национальной юридической академии находился на момент аварии в нетрезвом состоянии.

Следственным управлением ГУМВД Украины в Одесской области по факту ДТП было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 286 части 2 Уголовного кодекса Украины.