Черновецкий заверил, что его внуки - не из музея

Черновецкий, чтобы справиться с потоком хороших новостей, решил еженедельно проводить брифинги. Градоначальник так и сказал: "Брифинги я буду проводить постоянно – раз в неделю, потому что очень много хороших новостей для киевлян". Первая порция радости называлась презентацией генерального плана развития Киева до 2020 года «Новации столичной власти на благо киевлян». А еще мер завел прессу туда, где нога журналиста до сих пор не ступала...

Черновецкий пригласит в Киев "лучших архитекторов Европы"

- Нам очень важно знать мнение лучших архитекторов Европы по поводу того, что мы планируем в Киеве построить и так далее. Меня очень волнуют, как и депутатов Киеврады, киевлян, правила застройки города, которые сегодня не отвечают европейским стандартам. Нам обязательно необходимо сохранить историческую часть города, поскольку она является и европейским достоянием. Мы хотим в генплане отобразить порядок охраны исторических и архитектурных достопримечательностей. В то же время мы хотим, чтобы строение транспортных развязок и дорожной инфраструктуры не только уменьшало заторы, но чтобы в то же время органически вписывалась в историческую часть города. Это, очевидно, будет очень хорошо и для киевлян и для истории Киева. В генплане будет отображено также перемещение всех промышленных зон на окраину города, а лучше за его границу.

На мой вопрос, из каких стран будут архитекторы, и какими работами они прославились, мэр ответил: – С архитекторами я не знакомился. Я не знаю сегодня ни одного имени, кроме больших архитекторов из прошлого, но их уже давно нет. Мое распоряжение заключалось не в архитекторах, а в том, чтобы обратиться к архитектурным ассоциациям Европы и они нам дали лучших архитекторов, которым мы заплатим деньги и они поработают на благо Киева.

"Елкой" не парковаться, фейерверки не устраивать! – Другое нововведение – это новые правила благоустройства, – презентует дальше градоначальник свои новации. Во-первых, ограничение разных громких мероприятий в городе, в том числе и фейерверков под домами и окнами киевлян.

Эти правила определяют требования к содержанию домов, требования к санитарной чистоте города. Нужно установить требования относительно тишины и регулировать правила парковки. В том числе запрет парковок "елкой", которая мешает передвижению транспорта и увеличивает заторы. В правилах также будут требования относительно культурной части Киева, все культурные достопримечательности будут подсвечиваться.

Киев превратится в джунгли?

– Мы усиливаем контроль за сносом деревьев и определяем, что киевская власть будет высаживать не меньше полутора миллионов деревьев ежегодно.

Усилится контроль за сносом зеленых насаждений. Уничтожение дерева, которое старше 60 лет, будет стоить тому, кто это сделает, до 150 тысяч гривен, от 20 до 60 – 50 тысяч гривен и до 20 лет – 20 тысяч гривен.

Хочу сказать о том, что Киев известен не только историческими достопримечательностями, а также возрастом определенных насаждений, которые вы и киевляне видят в парках и скверах, и так далее.

Это народные ценности и я не позволю, чтобы в Киеве происходила вырубка деревьев, которые составляют важную часть красоты Киева, это - очевидно.

Недавно побывал в Европе и еще раз для себя отметил, что туристов привлекают не только исторические ценности, но и старые зеленые насаждения, которым по 100-500 лет.

Почему я определил именно такую цену для деревьев? Потому что именно столько будет стоить пересадка дерева, то есть технология, которая позволяет высаживать не только кустики, но и деревья любого возраста. И экономически будет невыгодно рубить деревья, которым больше ста лет, то есть если мы будем выделять землю под строительство и перед тем, как срубать дерево, мы подумаем, как запланировать то или другое сооружение, чтобы не рубить дерева. Дерево будет себе расти, а вокруг не, пожалуйста, стройте. Но деревья рубить я не позволю. Думаю, что киевляне меня поддержат.

Здесь я только на несколько секунд себе представила, только на несколько, потому что могла разболеться голова, что будет, если каждый год будет высаживаться полтора миллиона деревьев и ни одного не будет вырубаться? Какие-то джунгли… Киевляне заплатят за проезд на год вперед

– Следующее распоряжение касается передвижения киевлян и гостей столицы подземным и наземным транспортом. Не буду вдаваться в тонкости технологий, скажу только одно – мы внедряем проездные карточки и у пассажиров не будет никаких проблем. Киевляне будут платить столько, сколько платили, но через проездные билеты. То есть, кому выгодно, он купит себе проезд за 50 копеек путем приобретения годового проездного билета. Таким образом, мы решим проблему эксплуатации коммунального транспорта экономически выгодно для киевлян и для бюджета Киева.

Рекламы станет меньше

– Еще два распоряжения касаются внешней рекламы Киева. Она будет строго упорядочена. С сегодняшнего дня нельзя будет повесить ни одного рекламного полотна на дом, чтобы оно мешало любоваться Киевом.

Думаю, вы со мной согласитесь.

Мы также увеличиваем тарифы на внешнюю рекламу, которая, очевидно, мешает водителям, отвлекает их внимание, из-за чего и случаются разные транспортные происшествия. Думаю, что в результате этого нововведения рекламных щитов будет в два раза меньше по Киеву.

Черновецкий пригласил прессу туда, где еще не ступала нога журналиста После солидной презентации новаций для киевлян Леонид Михайлович и журналисты перешли к вопросам. Спрашивали разное, один из вопросов касался (не буду углубляться, потому что это совсем другая и длинная история) картин, которые вроде бы исчезли из Национального музея Киева и оказались в Киевской администрации.

Кто-то из журналистов спросил:

– Леонид Михайлович, какая у вас картина в кабинете и знаете ли вы, что это собственность Киева?

– Ну вы сразу сделали из меня такого человека, который владеет этой картиной. Я сегодня покажу вам свой кабинет. У меня висит большая фотография моей внучки Алины, которую назвали в честь моей жены.

После брифинга всех журналистов повели на смотрины кабинета…

Кабинет хороший, большой, все в кремовых спокойных тонах. В плане дизайна нашего градоначальника можно назвать минималистом. Здесь ничего лишнего, - нигде никаких бумаг, книжек, шкафчики стоят пустые.

В кабинете действительно нет никаких картин, кроме фото мэрских внуков. Фото маленькой АлинЫ мэр повесил на стену, а остальные дорогие сердцу карточки поскладывал на столе.

– Можете посмотреть, что у меня на столе – это мои внуки, они точно не из музея, потому что они родились позже. Это мой младший внук, это старшая внученька, это дети моей дочери – их трое, а это внук от моего сына – Леонид Черновецкий, – рассказывает Леонид Михайлович, сидя уже за своим рабочим столом, презентовал журналистам свою родню.

На столе у господина Черновецкого еще лежит большой шуруп золотистого цвета. Журналисты и им интересуются.

– Это мне на Comedy club подарили, потому что я хозяйственник. Это символизирует мое хозяйство.

Пресса не может удержаться от смеха.

– А что за теми дверями? – поинтересовалась я.

– Покажу вам. Это то, что нужно любому руководителю.

Мэр ведет всех в святая святых.

– Там еще не была нога журналиста, – говорит советник Черновецкого Казбек Бектурсунов.

В этом кабинетике тоже все в кремовых тонах.

– Здесь я могу с кем-то из политиков посекретничать, если, конечно, есть уверенность, что КГБ не слушает. Все, что здесь говорится, - в интересах киевлян.

– Сколько времени проводите в кабинете? – спрашивают градоначальника.

– У меня вообще ненормированный рабочий день, я могу и сутки здесь быть.

– А ночью здесь бывали?

– Ночью? Еще нет.

– Как Вам столько прессы в Вашей святая святых? – интересуюсь я.

– Мне вообще нравится пресса. И я очень благодарен прессе за то, что она указывает мне на разные недостатки в работе. Я мгновенно реагирую на любые обнаруженные недостатки. Единственное, что меня обижает, иногда несоблюдение журналистами основного правила журналистики – нужно выслушать две стороны. А когда один из ведущих каналов показывает человека, который имеет претензии к киевской власти и делает на этом программу, не спросив у меня, разговаривал ли я с этим человеком и в чем проблема... То это обычно называется мокрухой. Это спецзаказ кого-то из олигархов и основателей канала на то, чтобы мочили киевскую власть.

У мэра на столе красуются розы: белые, красные, желтые.

– Это розы из моего сада, они пахнут. Розы не импортные, а отечественные, украинские, – рассказывает с сантиментами Леонид Михайлович.

– Кто их срезал? – спрашиваю.

– Срезал?.. Теща срезала. Она любит цветы.

А вообще, честно говоря, господин Черновецкий был очень любезен. Нас несколько раз хотели уже вывести оттуда, а он все говорил: «Да нет, это ничего, пусть будут».

Ксения Лесив