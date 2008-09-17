Черновецкий уже готов охватить своей заботой не только Киев

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет о готовности “заботиться о гражданах всей Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге, комментируя политическую ситуацию в стране.

“Я сегодня по должности должен заботиться о киевлянах. Если мне представится возможность заботиться в Верховном Совете о всей Украине, я буду заботиться о гражданах всей Украины с удовольствием”, - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

К этому он добавил, что Блок Черновецкого будет принимать участие в досрочных парламентских выборах, если они будут объявлены.