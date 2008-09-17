Черновецкий уже готов охватить своей заботой не только Киев
14:39, 17 сентября 2008Политика
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Говорит, с удовольствием...
Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет о готовности “заботиться о гражданах всей Украины”.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге, комментируя политическую ситуацию в стране.
“Я сегодня по должности должен заботиться о киевлянах. Если мне представится возможность заботиться в Верховном Совете о всей Украине, я буду заботиться о гражданах всей Украины с удовольствием”, - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.
К этому он добавил, что Блок Черновецкого будет принимать участие в досрочных парламентских выборах, если они будут объявлены.
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