Яценюк умудрился удивить БЮТ

Для фракции Блока Юлии Тимошенко заявление Арсения ЯЦЕНЮКА об отставке с должности Председателя Верховной Рады стало неожиданностью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

Он отметил, что фракция БЮТ пока не определилась, будет ли поддерживать решение об отставке Председателя ВР. Он объяснил это тем, что сначала регламентный комитет должен рассмотреть соответствующее заявление А.ЯЦЕНЮКА, а затем уже фракции будут решать, поддерживать его или нет.

А.КОЖЕМЯКИН сообщил, что вчера Председатель Верховной Рады А.ЯЦЕНЮК спросил у лидеров фракций, как ему действовать дальше в связи с развалом коалиции.

«Пять руководителей фракций сказали ему, чтобы он продолжал быть Председателем ВР», - сказал А.КОЖЕМЯКИН, добавив при этом, что «заявление спикера было несколько неожиданным».

В то же время А.КОЖЕМЯКИН сообщил, что БЮТ не собирается следовать примеру А.ЯЦЕНЮКА и рекомендовать Юлии ТИМОШЕНКО уйти в отставку с должности главы правительства.

«После того как "Наша Украина" вышла из коалиции, мы считаем, что выполнение коалиционных обязательств с себя мы снимаем», - сказал он.

При этом А.КОЖЕМЯКИН заметил, что фракция БЮТ продолжает консультации, а не переговоры со всеми политическими силами о создании коалиции.