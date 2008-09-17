Кузьмук, Табачник, Герман... в НУ-НС "разведали" состав нового Кабмина

Во фракции НУ-НС утверждают, что БЮТ и Партия регионов уже фактически распределили министерские портфели в новом составе правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил народный депутат, член фракции НУ-НС Андрей ПАРУБИЙ.

По его словам, все разговоры о возможном формировании коалиции в составе трех политических сил – БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина - играют лишь пропагандистский фактор.

А.ПАРУБИЙ заявил, что по данным, поступившим в НУ-НС от представителей БЮТ (которых А.ПАРУБИЙ, ссылаясь на этические соображения, не назвал), должность председателя Верховной Рады отойдет лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ.

При этом, отметил он, первым вице-премьер-министром станет народный депутат от Партии регионов Андрей КЛЮЕВ, вице-премьер-министром - Дмитрий ТАБАЧНИК или Владимир СЕМИНОЖЕНКО, министром юстиции - Сергей КИВАЛОВ, министром обороны - Александр КУЗЬМУК, министром по вопросам чрезвычайных ситуаций - Нестор ШУФРИЧ, министром ЖКХ и строительства - Владимир ЯЦУБА или Владимир РЫБАК, министром АПК - Виктор СЛАУТА, министром здравоохранения - Татьяна БАХТЕЕВА, министром по вопросам семьи, молодежи и спорта - Виктор КОРЖ, министром образования и науки - Владимир СЕМИНОЖЕНКО или Д.ТАБАЧНИК, министром культуры - Анна ГЕРМАН.

По другим кандидатурам, сказал он, до сих пор продолжаются консультации.

«Это предварительный документ, но он свидетельствует, что в украинское правительство могут попасть украиноненавистнические политики, такие, как Д.ТАБАЧНИК, которые не воспринимают украинских идей и украинские перспективы», - сказал А.ПАРУБИЙ.

Он также отметил, что премьер-министром, по определенным данным, остается Юлия ТИМОШЕНКО, но с перераспределенными полномочиями.

Кроме того, по его словам, сейчас проходит дискуссия относительно должности Президента Украины, в частности, выборы главы государства планируется проводить в Верховной Раде или же максимально ограничить его полномочия.

«О полной ликвидации должности Президента речь не идет», - сказал А.ПАРУБИЙ.