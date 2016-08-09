Савченко заявила, что не намерена покидать фракцию "Батькивщины"

Об этом она сказала в эфире телеканала 112 Украина.

"Я еще сидела в тюрьме, а мне уже писали: "Выйди из "Батькивщины", создавай свою партию и прочее". Я объяснила, что я служила в армии 10 лет, мне там не нравилось практически все. Но я не убегала из армии, я пыталась изменить структуру изнутри. Я не перебежчик, я не виляю хвостом", - заявила она.

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"Когда мы (с партийцами, - ред.) встретились впервые, я сказала, что буду работать для народа, так как меня выбрал народ, но буду иметь свое мнение, буду прислушиваться. Так и будет дальше", - подчеркнула Савченко.

Депутат отметила, что в оставшийся срок работы в парламенте она намерена принести максимальную пользу. "Депутат – это выборная должность, и он заступает на определенный срок, как в тюрьме на отсидку. У меня еще остался определенный срок отсидки. За этот срок я должна максимально сделать что-то хорошее", - сказала она.

"Я остаюсь с партией "Батькивщина". Что будет дальше? Я не хочу играть в эту длинную политику, я предлагаю перезагрузить подход к этому", - резюмировала Савченко.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины от "Батькивщины" Надежда Савченко начала бессрочную голодовку с требованием освобождения украинских заложников, удерживаемых на оккупированном Донбассе и в России. Также, она призвала родственников пленных ехать в Киев и организовывать акции протеста.