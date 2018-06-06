Вехи недели. Надежда и голод, покушение со шлейфом и медиа-разборки

Надежда Савченко продолжает удивлять. Политик с небольшим депутатским стажем не только обругала украинскую власть за бездействие в деле освобождения пленных и объявила по этому поводу очередную голодовку. Призыв выйти на Банковую с этими требованиями Савченко усилила комплексом предложений по изменениям в государственном устройстве, в случае реализации которых идеи Виктора Медведчука о федерализации нашей страны вполне могут считаться реализованными. Надежда Викторовна отрицает знакомство с кумом Владимира Путина, но при этом уверенно поет с его голоса.

Почему Савченко выступила с этой инициативой именно в начале августа, когда Украина готовится к 25-летию независимости? – вопрос непраздный, тем более, что подавляющее большинство парламентариев набираются сил перед новым политическим сезоном. По всей видимости, люди, которые подталкивают Героя Украины к заметной активизации, спешат с раскачиванием ситуации внутри страны. Сценарий дестабилизации в столице выглядит для внешних врагов Украины куда привлекательней массированного наступления боевиков на Донбассе, поскольку позволяет умывать руки.

Ситуация в информационной сфере только подтверждает действенность этого предположения. Как выяснилось, сразу несколько украинских телеканалов из числа лидеров вещания согласовывали репортажи о ситуации на Донбассе с «МГБ ДНР». В условиях продолжающейся гибридной войны это давало возможность влиять на формирование общественного мнения и колебания настроений наших граждан. Правда, заместитель министра информационной политики Татьяна Попова покинула свой пост не из-за этого скандала: она заявила о давлении на нее группы депутатов «Народного фронта», связанных с сайтом «Миротворец».

Комментируя происходящее в последнее время на Донбассе, секретарь СНБО Александр Турчинов отметил, что Россия превратила регион в полигон для испытаний своего новейшего оружия. При этом Александр Валентинович не преминул случая отметить, что западные партнеры не балуют Украину поставками высокотехнологичного оружия, и нашим войскам приходится рассчитывать исключительно на продукцию отечественного ОПК. Турчинов не исключил новой волны мобилизации в случае обострения ситуации на востоке Украины.

Катализатором обострения может стать покушение на Игоря Плотницкого – лидер самопровозглашенной ЛНР стал жертвой покушения субботним утром. Данные о состоянии его здоровья противоречивы, аудио-обращение, в котором обещано пожаловаться Владимиру Путину и ФСБ на неизвестных подрывников, особого доверия не вызывает. Окружение Плотницкого по понятным причинам обвиняет в покушении украинских диверсантов, но куда вероятнее другие версии. Либо это разборки между боевиками (жертвами подобных взрывов становились другие полевые командиры сепаратистов), либо Россия принесла в жертву свою марионетку, чтобы обвинить Украину в нарушении Минских договоренностей.

Владимир Гройсман, комментируя ситуацию в экономике и деятельность правительства, не только отметил положительные сигналы, но и подчеркнул заинтересованность в инвестициях из любой страны мира, за исключением России. Премьер ратует за продажу государственной собственности и рассчитывает на продажу Одесского припортового завода.

Генеральная прокуратура продолжает оставаться в центре внимания общественности, отдельные представители которой активно критиковали ее представителей за обыск в помещении НАБУ. Профессиональные антикоррупционеры с депутатскими мандатами и без них вступились за Национальное антикоррупционное бюро не без собственного интереса. Не исключено, что резонансное «взаимное опыление» правоохранителей имеет под собой и подоплеку профессиональной ревности, но и потребность в сохранении «неприкасаемых» вряд ли необходима.

Между тем, ГПУ не только добилась ареста Александра Ефремова, но и задержала по его делу еще одного бывшего парламентария-«регионала» - Владимира Медяника.

Евгений Магда