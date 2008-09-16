ПР и БЮТ придумали уголовную статью персонально для Президента - до 12 лет

Народные депутаты Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ (фракция Партии регионов), Андрей ПОРТНОВ (фракция БЮТ) и Святослав ОЛИЙНЫК (фракция БЮТ) зарегистрировали законопроект (№ 3151) «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно дополнительных мер по обеспечению выполнения Конституции Украины)», которым предлагают ввести уголовную ответственность за нарушение некоторых положений Конституции.

Текст документа размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Так, статью 109 Уголовного Кодекса Украины “Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на узурпацию государственной власти” депутаты предлагают дополнить частью: “4. Узурпация государственной власти путем досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины способом, который противоречит Конституции Украины, – карается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет”.

(Напомним, что согласно действующей Конституции Украины правом распускать Верховную Раду наделен только Президент)

В статью 340 УКУ "Незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций” предлагают добавить, что соответствующие деяния, совершенные работником правоохранительного органа или военнослужащим Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, внутренних войск Министерства внутренних дел Украины, Управления государственной охраны и других воинских формирований, – караются лишением свободы на срок от трех до шести лет.

Кроме того, предусматривается, что дача приказа или распоряжения о совершении деяний, предусмотренных этой статьей, – карается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет, а действия, которые привели к гибели людей или другим тяжелым последствиям, – карается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Также предлагается изменить статью 341 УКУ “Захват государственных или общественных зданий или сооружений”. Ее планируют расширить ч.2, которая предусматривает, что создание искусственных препятствий пользованию государственными деятелями (Президент Украины, председатель ВР, народный депутат, премьер-министр, член Кабинета министров, Уполномоченный ВР по правам человека или его представитель, председатель Счетной палаты или член Счетной палаты, председатель или член ЦИК, председатель НБУ, член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, председатель АМК, председатель ФГИУ, председатель Госкомтелерадиовещания) зданиями или сооружениями, если такие деяния были совершены работником правоохранительного органа или военнослужащим ВСУ, СБУ, внутренних войск МВД, УГО и других воинских формирований, – карается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

В пояснительной записке отмечается, что правом осуществлять досудебное следствие по делам об этих преступлениях наделяются прокуратура (предметная подследственность в случаях узурпации государственной власти) и орган, который возбудит дело (альтернативная подследственность в случаях совершения других преступлений).

Основной целью принятия этого закона его авторы называют повышение эффективности реализации превентивной функции Уголовного кодекса Украины путем установления уголовной ответственности за нарушение некоторых положений Конституции Украины.

Обосновывая необходимость принятия законопроекта, авторы, среди прочего ссылаются на то, что “последние заявления высоких должностных лиц дают основания считать, что в ближайшее время в Украине могут состояться попытки узурпировать государственную власть”. Поэтому, отмечают они, Верховная Рада Украины как законодательный орган должна создать законодательные предпосылки для недопущения такой узурпации.

Следствием принятия этого закона, по убеждению депутатов, станет защита конституционного права граждан на организацию собраний, митингов, шествий и демонстраций, а также недопущение узурпации государственной власти.