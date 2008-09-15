В ВР зарегистрировали проект закона про госбюджет-2009
17:51, 15 сентября 2008Политика
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В Верховной Раде зарегистрирован проект Закона о государственном бюджете Украины на 2009 год.
Об этом сообщается на сайте ВР.
Законопроект внесен Кабинетом Министров Украины.
В соответствии с документом, доходы государственного бюджета Украины на 2009 год составят 288 млрд. 098 млн. 060,9 тыс. грн., расходы – 302 млрд. 184 млн. 689,1 тыс. грн.
Как сообщал УНИАН, правительство приняло проект бюджета-2009 на своем заседании 13 сентября.
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