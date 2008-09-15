В ВР зарегистрировали проект закона про госбюджет-2009

В Верховной Раде зарегистрирован проект Закона о государственном бюджете Украины на 2009 год.

Об этом сообщается на сайте ВР.

Законопроект внесен Кабинетом Министров Украины.

В соответствии с документом, доходы государственного бюджета Украины на 2009 год составят 288 млрд. 098 млн. 060,9 тыс. грн., расходы – 302 млрд. 184 млн. 689,1 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, правительство приняло проект бюджета-2009 на своем заседании 13 сентября.