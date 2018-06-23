Угрожает ли раскол Партии регионов?

Последние события в Партии регионов - исключение Раисы Богатыревой, публичный конфликт между Борисом Колесниковым и Дмитрием Табачником, слухи о готовности Рината Ахметова спонсировать политический проект Арсения Яценюка, поддержка БЮТ в парламенте - освежили тему раскола в когда-то самой монолитной фракции парламента. Возможен ли раскол в ПР? Об этом мы спросили у политиков и экспертов… Мирослав Попович, директор Института философии НАН Украины: В СЛУЧАЕ РАСКОЛА У БОГАТЫРЕВОЙ БУДУТ БОЛЬШЕ ШАНСОВ, ЧЕМ У ЯНУКОВИЧА Я не склонен очень трагически смотреть на сегодняшнюю политическую ситуацию в Украине. Поскольку мне кажется, если абстрагироваться от очень напряженных личных отношений между всеми действующими лицами, то вырисовывается такая странная постепенная кристаллизация определенного политического порядка и определенных политических сил, уже не как личных группировок. Не группа Юлии Тимошенко, не группа Януковича, а уже каких-то политических сил, которые имеют выразительное политическое лицо.

С другой стороны, мне кажется, что та линия на упорядочение отношений между Президентом и парламентом, и премьер-министром, и определенная эволюция в сторону парламентаризма очень нужны Украине. Как бы это не было болезненно, но это нормальные процессы.

Относительно политического проекта Ахметова и Яценюка. Я ничего об этом обстоятельно не знаю, однако думаю, что это был бы нормальный проект, это была бы такая либеральная партия, ориентированная на бизнес-круги, но с политическими установками. Я не знаю, соберет ли такой либерализм много сторонников среди электората, но он нужен и он должен дополнить политическую картину.

Чем меньше будет личных группировок, с личными солидарностями вокруг лидера и личными источниками финансирования, тем больше Украина будет похожа на Европу. А это как раз то, что нам нужно.

Относительно единодушия Партии регионов и БЮТ. Знаете, здесь нужно вспомнить слова Юлии Тимошенко о том, что она никогда не будет вместе с Регионами. Думаю, такая коалиция неминуемо принесет ей электоральные потери.

Однако ненормально то, что у нас политические силы делятся по географическому принципу. Это ненормально! И этого, вообще говоря, не должно быть, потому что люди на Востоке и Западе, по большому счету, хотят одного и того же. И нет такого пророссийского мейнстрима, который все смывал бы на своем пути.

Если будет такой союз, который будет охватывать вчерашних противников, то это будет хорошо. Такие комбинации должны быть и они должны быть надтерриториальными.

Правда, все будет зависеть от того, на какой основе они будут объединяться. Тот факт, что они голосовали за сокращение президентских полномочий, может, и воспринимался субъективно как оппозиция относительно Виктора Ющенко, но в действительности здесь речь идет о будущих президентах.

Что касается раскола ПР. Знаете, я здороваюсь с теми людьми и не могу говорить об их замыслах. Ну ясно уже всем, что там является большим разногласием между Богатыревой и Януковичем. Меня интересует одно – что за этим будет стоять: личное соперничество? Это не интересно. А если будут стоять какие-то политические оттенки? А мне кажется, что это так. Тогда неминуем раскол. И в случае раскола у Богатыревой будут больше шансов, чем у Януковича.

Андрей Ермолаєв, директор Центра социальных исследований «София»: ЭЛЕКТОРАТ ПАРТИИ РЕГИОНОВ ИЗМЕНЯЕТСЯ ТАК ЖЕ, КАК ИЗМЕНЯЕТСЯ САМА ПАРТИЯ

В Партии регионов, думаю, ожидать раскола нет смысла. Это прагматичный альянс, в котором каждый из политиков, каждая из групп выходит из собственного интереса, из принципа целесообразности.

Учитывая угрозы очередной обвальной досрочной избирательной кампании, разграничивать, разрушать партию никто не будет.

Другое дело, что ПР как была, так и остается своеобразной такой политической федерацией, где несколько групп влияния и несколько поколенческих тенденций: молодые, старые, либералы и патерналисты - все сосуществуют.

Скорее всего, в следующем избирательном цикле, который охватит парламентскую гонку и президентскую, ПР сохранит единство и каких-то новообразований не будет. Хотя, возможно, усилится внутренняя многофракционность.

ПР прошла эволюцию – от восприятия ее как такой пророссийской политической партии до партии, которая позиционируется как амбициозная, независимая, самостоятельная национальная политическая сила.

Электорат Партии регионов изменяется так же, как изменяется сама партия, он становится более прагматичным и менее податливым для социального популизма. И в этом смысле степень сплоченности электората остается достаточно высокой, как это было несколько лет назад.

Эти изменения в настроениях позволяют рассчитывать на то, что у регионалов, как и год-два тому, электоральная база будет не меньше тридцати процентов.

Олесь Доний, политолог, народный депутат: У АХМЕТОВА ВОЗМОЖНОСТИ ВЛИЯТЬ И ДАВИТЬ НА ЮЩЕНКО И НА ТИМОШЕНКО ЧЕРЕЗ ПР ВСЕ-ТАКИ БОЛЬШЕ Не думаю, что Партии регионов в ближайшее время угрожает раскол.

Все-таки люди, которые объединились в эту партию, имеют экономические и политические интересы. А наибольшая защита политических и экономических интересов как раз в единстве политсилы, независимо от того, где она находится: во власти или в оппозиции.

Тем более, что люди, которые имеют разные взгляды, даже разные группы влияния внутри ПР, научились годами улаживать конфликтные ситуации за закрытыми дверями. И сейчас конфликт с Богатыревой лишь подчеркивает, какая это исключительная вещь, неприсущая ПР.

Вряд ли Ахметов осмелится организовывать какой-то собственный политический проект во главе с собой или Богатыревой без реальных перспектив. Как по мне, это было бы нерационально и не в их стиле.

Думаю, что у Ахметова возможности влиять и давить на Ющенко и на Тимошенко через ПР все-таки больше.

Слишком велики риски создания новой партии.

Дмитрий Корчинский, председатель партии «Братство»: ПОКА ЧТО ЯНУКОВИЧ БЕЗАЛЬТЕРНАТИВЕН Вероятно, в ближайшее время Партия регионов не будет разваливаться. Хотя внутренние противоречия в ней будут нарастать и борьба будет идти в ПР между разными группами за Януковича. Пока еще Янукович безальтернативен.

Это то, что будет в ближайшее время. Куда повернет судьба? Сказать тяжело, потому что украинская политика всегда имеет крутые повороты.

Вообще, в украинской политике прогнозы - дело неблагодарное.

Богатыревой сейчас нужно остаться на плаву, в политическом смысле и, безусловно, она должна набивать себе цену – не сходить со сцены, не ждать, делать вид, что она работает, что у нее много планов, что она знает, куда пойти. Этим она должна заниматься, хотя, в действительности, она не имеет ни определенных планов, ни знания куда идти...

Виктор Небоженко, руководитель социологической службы «Украинский барометр»: ПОКА ПР БУДЕТ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ СВОЙ ЭЛЕКТОРАТ, ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО

Если Партия регионов заключит договор с Тимошенко, то она попадает в роль победителя и, конечно, те, кто хотел бы отделяться и идти в самостоятельное плавание, вынуждены будут ожидать, стиснув зубы, очередного кризиса. Потому раскола и развода в ПР не будет.

А если окажется, что Тимошенко не найдет общего языка с ПР или быстро будет в ссоре, а она мастер конфликтных ситуаций, то тогда, конечно, в ответ в ПР начнется раскол.

Но сейчас ничего не будет, даже ближайший месяц, потому что это очень могучая организация, внутри которой есть и левое крыло, и правое, и пророссийское, и проевропейское.

Пока они будут эксплуатировать свой электорат, то все будет хорошо, но как только они проиграют, то это сразу станет поводом для внутренних конфликтов.

Опрашивала Оксана Климончук