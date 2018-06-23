Вехи недели: неравнодушный Ющенко, беззащитная Тимошенко и евромилость для Украины

Парламентская коалиция БЮТ и НУ-НС умерла своей смертью без видимых реанимационных усилий. Арсений Яценюк и Раиса Богатырева обещают создать собственные политические проекты. Европейский Союз в лице французского президента Николя Саркози впервые признал европейскость Украины.

Стоит ли удивляться, что политический кризис в Киеве отразился на результатах саммита Украина – ЕС. Конечно, можно демонстрировать чувство глубокого удовлетворения обещанным в Париже договором об ассоциации, но тогда придется признать, что в процессе евроинтеграции Украина не продвинулась ни на шаг с середины 90-х годов. И галантность Саркози, признавшего европейскость нашей страны, яйца выеденного не стоит. Можно подумать, что без слов французского президента мы географически и ментально стали азиатами или жителями средиземноморских стран, о которых тоже беспокоится Франция. Пора назвать вещи своими именами: в Старом Свете нет политической воли, а в Украине не созданы необходимые условия для эффективной интеграции в Европейский Союз. Наша страна оказалась слишком большой и проблемной (да и важной для России), чтобы перед ней распахнули парадные ворота ЕС.

Остается сосредоточиться на внутриполитических перипетиях, благо основные действующие лица подбрасывают все новые и новые неожиданности. Например, Виктор Ющенко старательно заверяет, что не выведет танки под парламент, хотя коалиция БЮТ и Партия регионов и предпринимает действия по демонтажу демократии и государственности. Виктор Андреевич даже в сердцах заявил, что ему все равно, кем он будет в 2010 году, но принципами поступаться он не станет. Позиция, конечно, яркая, и будущим избирателям может понравиться. Но нашего Президента по-прежнему играет свита, а сам он обладает свободой рук ровно настолько, насколько ему позволяют политические оппоненты.

Позитивным для Ющенко моментом минувшей недели стала разве только консолидация вокруг него потрепанной, но не побежденной Нашей Украины. Не исключено, что нашеукраинцы и Единый Центр даже сформируют общий блок для участия в досрочных парламентских выборах. Народная самооборона спешно оформляет развод со вчерашними союзниками, национал-демократы традиционно пребывают на распутье, а позиция диванных партий мало кого интересует. Лидер Нашей Украины Вячеслав Кириленко с самоубийственной готовностью собирается принимать участие в досрочных выборах или быть в оппозиции, лишь бы не допустить эффективной работы коалиции бютовцев и регионалов. Тем, если ситуативный альянс не распадется, придется совмещать зондирование перспектив официального оформления коалиции с «ковровой» заботой об интересах сограждан. Правительство Тимошенко уже подсуетилось и своевременно внесло на рассмотрение парламента проект Государственного бюджета на следующий год. Чем черт не шутит – вдруг удастся протолкнуть дальше первого чтения.

Сама Юлия Владимировна попеременно то разыгрывала беззащитность от слежки и прослушивания разговоров, то безапелляционно советовала Виктору Ющенко вернуть НУ-НС» в коалицию без каких либо переговоров. Подобным тоном строгие мамаши обычно отчитывают детей, взявших что-либо без спросу. Похоже, Тимошенко приходится одновременно быть и злым, и добрым следователем – времени у нее в запасе не так много, а самым надежным союзником премьера остается она сама. Вряд ли лидер БЮТ рискнет создавать коалицию прямо на останках преждевременно погибшего союза с НУ-НС, скорее, ей придется маневрировать и искать правдоподобные версии для избирателей. Рискну предположить, что вызов в Генеральную прокуратуру Юлию Владимировну даже порадовал: с 2001 года каждое общение с правоохранителями для нее заканчивалось повышением рейтинга. Карма, наверное, у Тимошенко такая.

Всерьез намерен оперативно выстроить собственную политическую партию Арсений Яценюк, благо после распада коалиции времени у него как у рядового парламентария будет достаточно, а амбиций хватает и сегодня. Ему ничуть не улыбается перспектива стать «приемным сыном» Нашей Украины, да и от перспектив финансирования своих политических амбиций Ринатом Ахметовым молодой политик отказывается. Впрочем, у Рината Леонидовича вырисовывается другая статья расходов: о своих амбициях в деле партийного строительства заговорила секретарь СНБО Раиса Богатырева, пообещавшая ни за что не возвращаться в партию к Виктору Януковичу. Вряд ли самый богатый украинец откажется помочь даме. Тем временем лидер регионалов очень громко заявляет, что «время оранжевых подошло к концу», словно пытаясь заглушить собственные страхи, связанные с возможным распадом партии на несколько структур. Основные спонсоры политической активности Виктора Федоровича, мягко говоря, прохладно относятся к перспективе альянса с Тимошенко. Наверное, помнят, что политические союзники Юлии Владимировны после первых дивидендов в довесок получают неразрешимые проблемы.

Дополнительные штрихи в палитру абсурдности политической ситуации добавили события на местах. Апогеем демократии стали стычки между сторонниками НУНС и БЮТ во Львове, где вчерашние союзники по коалиции пытались донести правду до своих избирателей. Впрочем, украинские политики уже давно полагаются не на реальную ситуацию, а на данные экспертных исследований и социологических опросов, утверждающих, будто обществу не хватает только одного – коалиции БЮТ и Партии регионов. Остается подождать немного – месяц максимум.

Евгений Магда