Вехи недели: неравнодушный Ющенко, беззащитная Тимошенко и евромилость для Украины
Коалиция БЮТ и НУ-НС умерла своей смертью без видимых реанимационных усилий... Яценюк и Богатырева обещают создать собственные проекты.
Парламентская коалиция БЮТ и НУ-НС умерла своей смертью без видимых реанимационных усилий. Арсений Яценюк и Раиса Богатырева обещают создать собственные политические проекты. Европейский Союз в лице французского президента Николя Саркози впервые признал европейскость Украины.
|Виктор Ющенко и Николя Саркози на пресс-конференции по итогам саммита Украина – ЕС. Париж, 9 сентября
Остается сосредоточиться на внутриполитических перипетиях, благо основные действующие лица подбрасывают все новые и новые неожиданности. Например, Виктор Ющенко старательно заверяет, что не выведет танки под парламент, хотя коалиция БЮТ и Партия регионов и предпринимает действия по демонтажу демократии и государственности. Виктор Андреевич даже в сердцах заявил, что ему все равно, кем он будет в 2010 году, но принципами поступаться он не станет. Позиция, конечно, яркая, и будущим избирателям может понравиться. Но нашего Президента по-прежнему играет свита, а сам он обладает свободой рук ровно настолько, насколько ему позволяют политические оппоненты.
Позитивным для Ющенко моментом минувшей недели стала разве только консолидация вокруг него потрепанной, но не побежденной Нашей Украины. Не исключено, что нашеукраинцы и Единый Центр даже сформируют общий блок для участия в досрочных парламентских выборах. Народная самооборона спешно оформляет развод со вчерашними союзниками, национал-демократы традиционно пребывают на распутье, а позиция диванных партий мало кого интересует. Лидер Нашей Украины Вячеслав Кириленко с самоубийственной готовностью собирается принимать участие в досрочных выборах или быть в оппозиции, лишь бы не допустить эффективной работы коалиции бютовцев и регионалов. Тем, если ситуативный альянс не распадется, придется совмещать зондирование перспектив официального оформления коалиции с «ковровой» заботой об интересах сограждан. Правительство Тимошенко уже подсуетилось и своевременно внесло на рассмотрение парламента проект Государственного бюджета на следующий год. Чем черт не шутит – вдруг удастся протолкнуть дальше первого чтения.
|Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко общаются во время совещания оперативного штаба в Ивано-Франковске. 27 июля
Всерьез намерен оперативно выстроить собственную политическую партию Арсений Яценюк, благо после распада коалиции времени у него как у рядового парламентария будет достаточно, а амбиций хватает и сегодня. Ему ничуть не улыбается перспектива стать «приемным сыном» Нашей Украины, да и от перспектив финансирования своих политических амбиций Ринатом Ахметовым молодой политик отказывается. Впрочем, у Рината Леонидовича вырисовывается другая статья расходов: о своих амбициях в деле партийного строительства заговорила секретарь СНБО Раиса Богатырева, пообещавшая ни за что не возвращаться в партию к Виктору Януковичу. Вряд ли самый богатый украинец откажется помочь даме. Тем временем лидер регионалов очень громко заявляет, что «время оранжевых подошло к концу», словно пытаясь заглушить собственные страхи, связанные с возможным распадом партии на несколько структур. Основные спонсоры политической активности Виктора Федоровича, мягко говоря, прохладно относятся к перспективе альянса с Тимошенко. Наверное, помнят, что политические союзники Юлии Владимировны после первых дивидендов в довесок получают неразрешимые проблемы.
Дополнительные штрихи в палитру абсурдности политической ситуации добавили события на местах. Апогеем демократии стали стычки между сторонниками НУНС и БЮТ во Львове, где вчерашние союзники по коалиции пытались донести правду до своих избирателей. Впрочем, украинские политики уже давно полагаются не на реальную ситуацию, а на данные экспертных исследований и социологических опросов, утверждающих, будто обществу не хватает только одного – коалиции БЮТ и Партии регионов. Остается подождать немного – месяц максимум.
Евгений Магда