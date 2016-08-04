МИД Польши назначило Яна Пекло новым послом в Украине

Об этом сообщается на сайте МИД Польши.

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"Министр Витольд Ващиковськи сегодня от имени президента Польши вручил назначения новым польским послам. Влодзимеж Марчиняк будет представлять Польшу в Москве, а Ян Пекло возглавит посольство в Киеве", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Ян Пекло является известным польским публицистом, исполнительным директором фонда Польско-украинского сотрудничества PAUCI. Он - один из инициаторов рапорта о российских военных преступлениях на Донбассе. Как журналист описывал события румынской революции 1989 года и войну в бывшей Югославии. Автор двух книг о Балканах.

Ранее послом Польши в Украине был историк и дипломат Генрик Литвин.