Раде предлагают гарантировать разоблачителям коррупции 10% от украденного - Transparency International

15:55, 04 августа 2016
Политика
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14 народных депутатов предлагают Верховной Раде предоставить разоблачителям коррупции защиту правоохранителей и 10% от украденного вследствие разоблаченных коррупционных действий.

/ ssu.gov.ua

Соответствующий законопроект №4038 «О защите разоблачителей и раскрытии информации о вреде или угрозе общественным интересам» был внесен в Верховную Раду 20 июля, однако его текст на сайте парламента до сих пор не выложен.

В свою очередь, как говорится в сообщении общественной организации "Transparency International Украина", согласно предложенным нормам, разоблачитель коррупции должен получать 10% от средств, которые были украдены коррупционером и возвращены государству благодаря его сообщению.

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Кроме того, законопроект предусматривает, что правоохранители должны обеспечить информатору надежную защиту еще на этапе досудебного расследования.

Отмечается, что документ призван узаконить инструменты участия разоблачителя в борьбе с коррупцией и стимулировать обычных людей информировать правоохранителей и общественность о случаях коррупции.

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