Савченко заявляет, что ездила на оккупированные территории Донбасса

Об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Я ездила, просто об этом не знают самоназваные ни представители «ЛНР», ни «ДНР», я заходила на территорию, за линию разграничения, и общалась с людьми, и слышала их проблемы. Просто, я не ездила туда выше в Донецк и Луганск», - отметила Савченко, отвечая на вопрос, готова ли она поехать на оккупированную территорию Донбасса для встречи с главарями боевиков.

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«Я готова работать, я уже тысячу раз заявляла об этом без всякого пиара - я готова туда ехать. С прикрытием, без прикрытия, я готова ехать туда, чтобы был результат, потому что все прекрасно понимают, что жизнь человека - это самое ценное», - подчеркнула она.