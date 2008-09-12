Гриценко: Украине следует отозвать заявку на получение ПДЧ

Украине следует в нынешней ситуации отозвать заявку на получение Плана действий по приобретению членства в НАТО. Такое мнение во время рабочей поездки в Харьков высказал председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Анатолий Гриценко. Вместо этого экс-министр обороны предлагает больше внимания, в частности в сотрудничестве с НАТО, уделить «замороженным» региональным конфликтам, сообщает «Немецкая волна».

Вероятность сохранения коалиции в Верховной Раде Анатолий Гриценко оценивает как мизерную. В условиях внутреннего кризиса, по мнению политика, уменьшаются и возможности украинской власти консолидировано отстаивать вступление в НАТО. Поэтому Анатолий Гриценко предлагает: «Я сейчас бы отозвал заявку на план действий относительно приобретения Украиной членства в НАТО и предложил бы изменить повестку дня встречи „Украина — НАТО“ в декабре. Лучше рассмотреть вопросы региональной безопасности, которые в настоящее время актуальны после того, что произошло на Кавказе», - убежден политик. Таких ячеек напряженности, по словам Гриценко, довольно много, и они угрожают вспышками «по эффекту домино». Невзирая на необходимость отложить вопрос о Плане действий по приобретению членства в НАТО, экс-министр обороны убежден, что в будущем Украине следует стать членом Альянса.