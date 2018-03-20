VIP-гости на приеме у Президента (11 фото)

VIP-гости на приеме у Президента (11 фото)

20:22, 25 августа 2006
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На официальный прием были приглашены свыше тысячи гостей. В "Софии Киевской" были замечены политики, дипломаты, артисты и спортсмены. Виктор Янукович, пообещав прийти на праздник, все же проигнорировал его...

Нина Матвиенко и Атена Пашко

Валентин Ландик и Ефим Звягильский; Борис Немцов

Александр Садыков, Евгений Червоненко; Екатерина Осадчая

Александр Шовковский; Евгений Марчук и Виталий Кличко

Сергей Тулуб и Валерий Пустовойтенко; Юрий Павленко и Иван Васюник

Тортик...

Фото Николая Лазаренко

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