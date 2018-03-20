VIP-гости на приеме у Президента (11 фото)
На официальный прием были приглашены свыше тысячи гостей. В "Софии Киевской" были замечены политики, дипломаты, артисты и спортсмены. Виктор Янукович, пообещав прийти на праздник, все же проигнорировал его...
Нина Матвиенко и Атена Пашко
Валентин Ландик и Ефим Звягильский; Борис Немцов
Александр Садыков, Евгений Червоненко; Екатерина Осадчая
Александр Шовковский; Евгений Марчук и Виталий Кличко
Сергей Тулуб и Валерий Пустовойтенко; Юрий Павленко и Иван Васюник
Тортик...
Фото Николая Лазаренко
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter