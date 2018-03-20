VIP-гости на приеме у Президента (11 фото)

На официальный прием были приглашены свыше тысячи гостей. В "Софии Киевской" были замечены политики, дипломаты, артисты и спортсмены. Виктор Янукович, пообещав прийти на праздник, все же проигнорировал его...

Нина Матвиенко и Атена Пашко Валентин Ландик и Ефим Звягильский; Борис Немцов Александр Садыков, Евгений Червоненко; Екатерина Осадчая Александр Шовковский; Евгений Марчук и Виталий Кличко Сергей Тулуб и Валерий Пустовойтенко; Юрий Павленко и Иван Васюник Тортик... Фото Николая Лазаренко

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter