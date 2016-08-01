В МИД Украины ожидают восстановления приграничного движения с Польшей

Об этом сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины в социальной сети Facebook.

"Сейчас ожидается официальное подтверждение от польской стороны по восстановлению приграничного движения, что было приостановлено в ночь с 03 на 04 июля 2016 года, в соответствии с Соглашением между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Польша о правилах местного приграничного движения на время проведения саммита НАТО и Всемирных дней молодежи", - говорится в сообщении.

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В украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что 23-31 июля в Краков в период проведения Всемирных дней молодежи, что были соединены с визитом Его Святейшества Папы Римского Франциска, прибыло примерно 2 миллиона паломников, среди которых только зарегистрированных было 5 тысяч граждан Украины.

По информации Генерального консульства Украины в Кракове, в течение указанного периода ни одного обращения от украинских паломников о потери паспортных документов, ограблении, попадании в другие чрезвычайные происшествия на территории мест проведения официальных мероприятий не поступало.

Сотрудники консульства и МИД Украины, которые были направлены для оказания консульской помощи во время мероприятий, работали в обычном режиме.

Как сообщал УНИАН, ранее в МИД заявляли, что малое приграничное движение Украины с Польшей будет возобновлено 2 августа.

Польша проинформировала о приостановке с 4 июля малого пограничного движения с Украиной.