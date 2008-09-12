Ехануров: неадекватные действия России заставляют думать о безопасности

Риторика влиятельных российских политиков дает Украине основания думать о необходимости расширения списка потенциальных угроз национальной безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ в своем выступлении «Украина между Россией и НАТО – вызовы политики обороны и безопасности» перед слушателями Военной академии Королевства Дания.

«Украина относится к государствам, которые ценят выдержку и не поддерживают излишнюю эмоциональность в реагировании на провокации. К сожалению, приходится констатировать, что вооруженный конфликт на территории Грузии и неадекватные действия Российской Федерации во время его активной фазы привели к вынужденному обострению отношений Украины с Россией», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

В связи с этим он отметил, что «сегодня как никогда стала понятной реальность угрозы территориальной целостности и суверенитету Украины. Предварительная оценка о ее отсутствии в среднесрочной перспективе уже не отвечает действительности».

Министр обороны отметил, что Российская Федерация – великий сосед и стратегический партнер Украины. «Мы имеем общую историю, религию, культуру, традиции и глубокие экономические связи, а следовательно, зависим друг от друга», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Говоря о возможных путях гарантирования безопасности Украине на современном этапе, министр отметил, что «это возможно только при условии обретения членства в ЕС и НАТО».

Ю.ЕХАНУРОВ также выразил уверенность, что Дания поддержит эти политические устремления Украины.