Удастся ли привлечь Ефремова к ответственности? - опрос УНИАН
14:13, 01 августа 2016Политика
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Бывший председатель парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов был задержан 30 июля в аэропорту "Борисполь", откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.
Фото УНИАН
УНИАН предлагает своим читателям выразить мнение относительно того, удастся ли привлечь Ефремова к ответственности.
Как сообщал УНИАН, бывший председатель парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов был задержан 30 июля в аэропорту "Борисполь", откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.
Его обвиняют в причастности к созданию самопровозглашенной ЛНР, действиях по изменению границ Украины и других преступлениях против Украины.
На 1 августа назначено заседание Печерского райсуда Киева, где планируется избрание меры пресечения Ефремову.
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