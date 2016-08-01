Удастся ли привлечь Ефремова к ответственности? - опрос УНИАН

УНИАН предлагает своим читателям выразить мнение относительно того, удастся ли привлечь Ефремова к ответственности.

Как сообщал УНИАН, бывший председатель парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов был задержан 30 июля в аэропорту "Борисполь", откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.

Его обвиняют в причастности к созданию самопровозглашенной ЛНР, действиях по изменению границ Украины и других преступлениях против Украины.

На 1 августа назначено заседание Печерского райсуда Киева, где планируется избрание меры пресечения Ефремову.