Тимошенко: я обращаюсь к Ющенко персонально

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО отложить в сторону все эмоции, борьбу за президентские выборы и вернуть свою команду в демократическую коалицию без каких-либо условий и ультиматумов.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, об этом говорится в обращении Ю.ТИМОШЕНКО к главе государства.

В своем обращении премьер констатирует, что в связи с выходом В.ЮЩЕНКО и его команды из демократической коалиции она оказалась практически перед разрушением.

«Если через несколько дней, которые остались до десятидневного срока, отведенного на восстановление коалиции, В.ЮЩЕНКО не вернется в коалицию, то практически она будет считаться разрушенной и больше не существующей», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я обращаюсь сейчас к В.ЮЩЕНКО персонально: отложите в сторону все эмоции, отложите в сторону всю борьбу за президентские выборы и вернитесь за эти несколько дней в демократическую коалицию вместе со своей командой без каких-либо условий и ультиматумов так, как я остаюсь в этой коалиции, не выдвигая никаких требований», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, Президент должен это сделать, если для него европейский курс Украины, демократические реформы чего-то стоят.

«Я очень надеюсь на здравый смысл и любовь к Украине», - говорится в обращении.