Украинский интерес. Заокеанская интрига, козни Путина и ЕС под ударом

Республиканская и Демократическая партии определились со своими официальными кандидатами на работу в Белом доме. Истеблишменту республиканцев не удалось остановить натиск Дональда Трампа и его команды, и тот будет претендовать в ноябре на президентство. Трамп предлагает многим американцам желаемое, заодно подыгрывая изоляционистским настроениям. Демократы без особых проблем непосредственно в ходе партийного съезда сделали ставку на опытного политического бойца Хиллари Клинтон, стремящейся пройти путь от первой леди в 1992 -2000 годах до лидера самого мощного государства в мире.

Предвыборный марафон не обошелся без скандала, связанного с публикацией внутренней переписки демократов, из которой становится понятно, что партийный аппарат подыгрывал Хиллари Клинтон в ее борьбе с Берни Сандерсом. О возможном «русском следе» в деятельности хакеров, похитивших документы, говорят официальные лица. Конечно, это не повторение «Уотергейта», но весьма щекотливая для американцев ситуация.

Посол США в Украине Джеффри Пайетт накануне своего отбытия для продолжения карьеры в Афины отметил, что Киев намного эффективнее Москвы выполняет Минские договоренности, а обострение ситуации на Донбассе связано с сохраняющимся там российским военным присутствием. США передали Украине очередную партию беспилотников и радаров, но отказываются предоставлять летальное высокоточное оружие. Зато Пайетт подчеркнул, что Украине удалось уничтожить энергетической оружие России, избавившись от зависимости от поставок «Газпрома».

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В Кремле рассчитывают использовать смену российского посла в Киеве в своих интересах. Михаил Зурабов уволен со своей должности, а в Москве тем временем с показной решимостью обсуждают кандидатуру Михаила Бабича, послужной список которого позволяет предположить, что он куда больше достоин возглавить резидентуру разведки, чем дипломатическое представительство. Россия особо не таясь провоцирует Украину на демонстрацию неконструктивного подхода в двусторонних отношениях, дабы сообщить об этом «по секрету всему свету». Заодно – в качестве бонуса – получить очередную волну «зрады» внутри остро реагирующего на события украинского общества.

Путин ликвидировал «Крымский федеральный округ», переведя полуостров и Севастополь в оперативное подчинение Южного федерального округа, которым руководит бывший генеральный прокурор РФ Владимир Устинов. Сомнительно, что это решение вызовет протесты крымчан, тем более, что из Севастополя убран скандальный губернатор Сергей Меняйло, не ладивший с местным провайдером «русской весны» Алексеем Чалым. Да и вообще сомнительно, что в Крыму есть критическая масса населения, способная на иные, кроме обожания, действия в отношении Путина.

Европейский Союз в преддверии сезона отпусков столкнулся с серией мелких террористических актов, целью которых выглядит не столько уничтожение большого количества людей, сколько нагнетание атмосферы страха и беспокойства в Старом Свете. Ангела Меркель, играющая роль не только бундесканцлерин, но и общеевропейского лидера, призвала к принятию общих для ЕС антитеррористических мер. Идея неплохая, но ее реализация может затянуться, а тем временем террористические выпады будут продолжаться. Да и поиск консенсуса в вопросе, связанном с ограничением прав и свобод, в Европейском Союзе никогда не был простым процессом.

Евгений Магда