Турчинов: Кабмин не отдаст оффшорным компаниям нефтепровод "Одесса-Броды"

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ настаивает, что правительство не позволит оффшорным компаниям завладеть нефтепроводом «Одесса-Броды».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ сказал в ходе торжественного заседания по случаю Дня работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Украины, а также по случаю 60-летия газотранспортной системы Украины.

«Какое бы давление на нас ни оказывалось, мы не позволим ни оффшорным, ни рейдерским структурам завладеть нефтепроводом «Одесса-Броды», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, выступая на торжественном заседании по случаю Дня работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Украины, а также по случаю 60-летия газотранспортной системы Украины, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что настаивает на проектном режиме работы нефтепровода «Одесса-Броды».

«Я буду настаивать на том, чтобы этот проект работал по проектному направлению, чтобы он работал на Украину», - сказал В.ЮЩЕНКО.