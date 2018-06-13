Зачем Крым присоединили к Калмыкии

10 июля 2015 года в аппарате правительства РФ заявили о готовящейся ликвидации министерства по делам Крыма. Решение было принято в связи с тем, что ведомство создавалось на переходный период, а административная, законодательная и экономическая интеграция на тот момент завершилась. Тогда же российские «Ведомости» сообщали, что вслед за этим решением может быть ликвидировано и полпредство президента РФ на этой территории, а сам полуостров может перейти в Южный федеральный округ, присоединившись к Ростовской, Астраханской и Волгоградской областям, Краснодарскому краю и республикам Калмыкия и Адыгея. Таким образом, решение о вхождении Крыма в ЮФО является признаком завершения внутренней процедуры поглощения полуострова Российской Федерацией, задуманной Кремлем.

Значение данного решения не нужно переоценивать. Институт федеральных округов не предусмотрен российской конституцией, что предопределяет его вторичность в территориально-государственной системе, основой которой было и остается деление России на субъекты федерации. Создание Россией федеральных округов означало введение нового, вспомогательного управленческого уровня, призванного оптимизировать контроль со стороны центра за огромным и дробным российским пространством. Эта надстройка помогала усилить управленческую иерархию через создание института ответственных федеральных контролеров за теми или иными географическими блоками российских регионов. Поэтому лишение Крыма статуса федерального округа имеет значение только в контексте его интеграции в другой федеральный округ, то есть передачи контрольных функций над полуостровом в ЮФО. Таким образом, работа с крымскими региональными элитами будет вестись не в пределах полуострова как отдельного ФО, а полпредом ЮФО, что позволит Москве структурировать местные элиты.

При этом контроль за деятельностью региональных элит будет развиваться в сторону ее структурирования в интересах центра. Управление выборными процессами и кадровой политикой на уровне региональной власти хотя и не входит в непосредственные функции полпредов, но в принципе из них вытекает, если ставится задача повысить управляемость, а значит, очистить региональную власть от «неадекватных» элементов. Из этого вытекает ряд причинно-следственных связей, которые лежат в основе принятого решения о включении Крыма в ЮФО.

Контроль финансовых ресурсов

В 2015 году Правительство России, согласно сообщению ТАСС, решило наказать руководство Крыма за неэффективное освоение бюджета. Правительство РФ поручило Минэкономразвития РФ и Минфину РФ внести предложения о наказании властей республики Крым в связи с заморозкой средств из федерального бюджета, выделенных на развитие региона. Тогда Сергей Аксенов предложил передать так называемым республиканским властям полномочия по расходованию средств федерального бюджета без согласования с федеральными ведомствами, проведя аналогию с такими же полномочиями президента РФ. Очевидно, что в Кремле удивились такой инициативе, что привело к решению, которое, напротив, ограничивает свободу использования бюджетных ресурсов Крымом, находясь под контролем руководства ЮФО. В 2015 году четверым из пяти уволенных министров так называемого правительства Аксенова в той или иной форме предъявлялись обвинения в лоббировании коррупционных схем или хищениях. Например, министр транспорта Анатолий Цуркин был уволен за то, что не смог организовать качественную работу паромной переправы, а предприятие «Крымские морские порты», подконтрольное Цуркину, не соблюдало установленных сроков работ и распоряжалось бюджетными деньгами с нарушениями закона. Аналогичная причина отставки с должности касалась министра курортов Елены Юрченко, министра промполитики Андрея Скрынника, главы налоговой инспекции Николая Кочанова. Таким образом, в Москве отреагировали на стремление Аксенова выстроить собственную вертикаль в Крыму по примеру Чечни с высоким уровнем коррупции, что нашло свое отражение в решении понизить федеральный статус руководства Крыма, а, значит, - и уровень доступа к ресурсам.

В решении Москвы очевидно желание выстраивать собственную вертикаль в Крыму и устранить конфликты, которые, например, наблюдались между группой губернатора Севастополя Меняйло – полпреда Белавенцева и командой экс-спикера законодательного собрания Алексея Чалого. Поэтому логично ожидать, что будущие назначения в Крыму будут происходить из некрымской кадровой обоймы. Существует высокая доля вероятности, что под руководством экс-прокурора Устинова в качестве полпреда ЮФО отставки в Крыму продолжатся.

В 2014 году суммарно Крымский федеральный округ было отправлено трансфертов на 125 миллиардов рублей. Сумма трансфертов по итогам 2015 года составила еще около 120 миллиардов. Программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" предполагает финансирование Крыма на сумму в 708,05 миллиардов рублей, или почти 13 миллиардов долларов, из которых $12 млрд. – за счет бюджетных средств. Таким образом, высокий уровень бюджетных расходов требует от федерального центра более жесткого контроля над ресурсами, что может быть достигнуто лишь в условиях дистанцирования новых крымских элит от системы распределения средств на уровне округа.

В прятки с санкциями

Включение Крыма в состав Южного Федерального округа, по замыслу Москвы, также позволит Кремлю более гибко обходить санкции, введенные в отношении экономических операций с аннексированным полуостровом, манипулируя с юрисдикцией субъектов хозяйствования. Вероятность распространения санкций на весь ЮФО крайне низка.

Кроме того, операция «ликвидация ФО Крым» упрощает решение вопросов логистики и обеспечения. Включение Крыма в состав ЮФО может также свидетельствовать о временном отказе РФ от прокладки сухопутного коридора на Крым с территорий ОРДО/ОРЛО. Энергетические и транспортные проекты Крыма с Краснодарским краем теперь будут реализовываться в рамках одного ФО, что упростит управление и контроль над ними.

Анатолий Баронин, Da Vinci AG, для УНИАН