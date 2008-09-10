Тимошенко уверяет, что никаких переговоров о новой коалиции не ведет

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что БЮТ не обсуждает никаких новых конфигураций коалиции в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Сейчас не обсуждается никаких других конфигураций коалиции, кроме демократической коалиции. И я прошу прекратить абсолютно все провокации на эту тему», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что в случае возвращения фракции НУ-НС в состав коалиции, вопрос о переформатировании большинства не возникнет.

Ю.ТИМОШЕНКО также считает неприемлемым выходом из сложившейся ситуации проведение досрочных выборов в парламенте. «Досрочные выборы – это практически уничтожение нормальной жизни страны», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.