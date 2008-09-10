Черновецкий знает, что пройдет в Верховную Раду
15:51, 10 сентября 2008Политика
1395 0
А сейчас ему очень грустно...
Киевский городской председатель, лидер блока своего имени Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ убежден, что его политическая сила будет представлена в парламенте следующего созыва.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил сегодня в Киеве.
“Сегодня наша политическая сила в Верховной Раде не представлена. От чего очень грустно.
На следующих выборах будет представлена, и тогда я смогу эффективно бороться с эмоциональными и вредными для киевлян и не киевлян решениями”, - сказал мэр столицы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter