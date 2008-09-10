Кучма рассказал, когда у него глаза на лоб полезли

Экс-президент Украины Леонид Кучма в эксклюзивном интервью УНИАН отрицает информацию Секретариата Президента о том, что этим летом на Сардинии он встречался с Юлией Тимошенко и обсуждал с ней политические планы.

"Я об этом читал на отдыхе (смеется). У меня глаза на лоб полезли от слов об измене премьер-министра. Не знаю, могли ли хлопцы из Секретариата выдумать что-то более абсурдное. Так и сказал журналистам, которые начали выяснять, что и как. Я говорю, что бред не комментирую. В том числе и о моей встрече с Юлией Владимировной. Этого не могло быть по определению, учитывая нашу давнюю с ней «любовь». Это «ляп» Секретариата. Я уже не говорю о том, что не дело чиновника Секретариата комментировать действия премьер-министра страны. Пусть бы Служба безопасности это делала, если действительно найдены доказательства измены"- сказал Леонид Кучма.

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