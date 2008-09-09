БЮТ и НУ-НС могут образовать новую коалицию вместо нынешней

Шанс на то, что коалиция БЮТ и блока “Наша Украина – Народная самооборона” сохранится, все еще есть, но он "очень мал".

Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК в эфире радио “Эра”.

По его словам, гораздо больше шанс, что при условии распада коалиции “старые члены коалиции смогут сформировать старую-новую коалицию на базе нового коалиционного соглашения”.

А.ЯЦЕНЮК считает, что в таком случае должно быть подписано соглашение, которое возможно выполнить, и в котором будут записаны прагматичные положения, понятные гражданам.

Председатель ВР отметил, что он будет настаивать на этом.