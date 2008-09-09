БЮТ и НУ-НС могут образовать новую коалицию вместо нынешней
19:47, 09 сентября 2008Политика
2419 0
Председатель ВР озвучивает идею
Шанс на то, что коалиция БЮТ и блока “Наша Украина – Народная самооборона” сохранится, все еще есть, но он "очень мал".
Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК в эфире радио “Эра”.
По его словам, гораздо больше шанс, что при условии распада коалиции “старые члены коалиции смогут сформировать старую-новую коалицию на базе нового коалиционного соглашения”.
А.ЯЦЕНЮК считает, что в таком случае должно быть подписано соглашение, которое возможно выполнить, и в котором будут записаны прагматичные положения, понятные гражданам.
Председатель ВР отметил, что он будет настаивать на этом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter