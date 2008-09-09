Через месяц украинской армии нечего будет есть

В украинской армии осталось средств на питание до 31 октября.

Об этом заявил министр обороны Юрий Ехануров на пресс-конференции во вторник.

Вместе с тем министр заверил, что солдаты без еды не останутся, на их питание пойдут деньги, предусмотренные на вооружение.

"Армия голодной не останется, но развитие полностью останавливается", - сказал Ехануров.

Он сообщил, что бюджетом в этом году на армию выделено 9,9 миллиардов гривен, что составляет 1,03% от ВВП.

"Это самый низкий показатель за годы независимости, худшего показателя по отношению к ВВП не было... А ниже линии в 1% - это проект финансирования на следующий год", - сказал Ехануров.

Министр отметил, что министерство "защищало цифру в 22 миллиарда финансирования, так как это дало бы возможность обеспечить обороноспособность страны".

Для сравнения Ехануров привел данные, что Россия отдает на армию 7% ВВП, Турция – 4,9, Польша – 1,95%, Румыния -2,2%.

Если в России на одного военнослужащего идет 34 доллара, то в Украине – 8.

"Такая ситуация не является приемлемой. Такое пренебрежительное отношение к финансированию армии существенно влияет на боеспособность украинского войска и таким образом подрываются основы обеспечения безопасности граждан Украины", - заявил Ехануров.

"Сегодня недофинансирование вооруженных сил Украины - является поощрением к агрессии. Так как не нападають только на сильного. А быть сильным можно только тогда, когда знаешь, что обеспечил армии надлежащую основу", - подчеркнул министр.

Относительно контрактной армии, то Ехануров рассказал, что набрали в этом году больше 4 тысяч, а уволилось – 3 251. "Рост в 1200 человек. Это цена вопроса, сейчас мы платим военнослужащему по контракту 850 гривен. Это при том, что на рынке труда средняя зарплата 1850 гривен", - отметил министр.

На следующий год для контрактников будут просить минимальную оплату 1200 гривен плюс питание, так как сейчас кормят "только в военно-полевых условиях".

Украинская правда