Чего ждать Украине от саммита с ЕС?

Завтра во Франции должен состояться саммит Украина – ЕС. Чего можно ожидать от этого саммита? Комментируют эксперты. Олег Билорус, председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам (БЮТ): ЕС НЕ ГОТОВ ДАТЬ НАМ СИГНАЛ О БУДУЩЕМ ЧЛЕНСТВЕ На завтрашнем саммите можно ожидать, что они дадут согласие на подписание соглашения об ассоциированном членстве. А что касается полноправного членства, то они к этому не готовы, и, по-видимому, этого не произойдет.

Украина будет поднимать вопрос, чтобы получить четкие сигналы относительно нашего европейского будущего. Но они готовы говорить лишь о создании ассоциации, а это почти ничего не значит, хотя для нас и это нужно.

Президент Украины будет требовать, чтобы после одностороннего объявления Украиной безвизового режима для граждан стран-членов ЕС они ответили таким же образом и для граждан Украины, то есть внедрили безвизовый режим. Дать ответ на это, очевидно, они не сразу будут готовы.

На что они могут дать ответ – то это начать многолетние переговоры по этому поводу. То есть эта проблема может утонуть в переговорах...

Анатолий Зленко, экс-министр иностранных дел : НАМ БУДУТ РЕКОМЕНДОВАТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ

Саммит Украина – ЕС следует рассматривать в контексте внутриполитической ситуации в Украине. Где, с одной стороны, просматривается неопределенность относительно нынешней коалиции, а следовательно, и политической стабильности в стране. С другой стороны – нехватка надлежащего взаимодействия среди высших ветвей власти все больше беспокоит Евросоюз и других партнеров и указывает на неуправляемость государственно-созидательных и политических процессов в Украине. Потому понятно, что внутриполитическая ситуация будет одним из важных вопросов саммита.

В целом, хотел бы подчеркнуть, что на таких саммитах, как правило, ЕС, со своей стороны, дает соответствующие оценки и выражает в приемлемой форме необходимые рекомендации.

Думаю, будут рекомендовать в первую очередь, и это неоднократно выражалось разными официальными факторами, обеспечение внутриполитической стабильности в Украине. Также будут настаивать на единстве руководства государства, на дальнейшем развитии отношений с европейскими структурами. И в целом – на общем подходе руководства нашего государства к важным вопросам международной политики.

Одна из важных рекомендаций будет указывать на необходимость выявления надлежащего лидерства в стране для последующего продвижения внутренних реформ в разных отраслях. Понятно, что на одно из первых мест будет вынесен вопрос борьбы с коррупцией, обеспечение верховенства права и последующих демократических преобразований на основе уважения к правам человека, нацменьшинств и в целом демократических ценностей.

ЕС информирует также о внутренней ситуации непосредственно в ЕС, и в этом контексте, соответственно, будут обсуждаться отношения Украины и ЕС.

Считаю, что второй особенностью этого саммита должен быть вопрос грузино- российского конфликта. Должно быть сформулировано виденье этого конфликта, его последствий и, соответственно, последующее взаимодействие Украины с Евросоюзом в поиске приемлемых путей для решения политическими, мирными средствами этого горячего конфликта в кавказском регионе.

В контексте оперативного сотрудничества Украины и ЕС должен быть рассмотрен пакет вопросов, которые следуют из текущего сотрудничества между двумя субъектами.

В повестке дня сегодня, как никогда, стоит вопрос последующей институализации сотрудничества между Украиной и ЕС. Рассмотрение таких важных вопросов, как оценка состояния подготовки нового усиленного соглашения между Украиной и ЕС. Вопрос относительно безвизового режима.

Конечно, как всегда, будет рассматриваться пакет вопросов экономического сотрудничества между Украиной и ЕС.

Думаю, этот саммит будет достаточно активен в контексте политических вопросов.

Григорий Перепелица, директор Института внешней политики Дипломатической академии Украины при МИД Украины: УКРАИНЕ БУДУТ СОВЕТОВАТЬ ЛИШЬ ОДНО – СОХРАНИТЬ ДЕМКОАЛИЦИЮ Этот саммит должен был бы быть знаковым, поскольку после российско-грузинской войны Евросоюз переосмысливает отношения с Украиной и рассматривает предложения относительно углубления сотрудничества Украины с ЕС. Украинская сторона могла бы предложить концепцию нового усиленного соглашения, где была бы прописана политическая ассоциация с перспективой членства в ЕС. Будет рассматриваться также вопрос относительно упрощения визового режима для украинских граждан. Поскольку соглашение, которое было подписано и начало действовать с января этого года, не выполняется некоторыми странами ЕС. Завтрашний саммит – это прекрасный повод затронуть этот вопрос.

Но в Украине серьезная внутренняя проблема, связанная с парламентским кризисом, конфликтом между Президентом и премьер-министром. И, думаю, именно этот внутренний политический кризис не даст возможности украинской стороне использовать благоприятные условия, которые сложились сейчас под воздействием военно-политического кризиса на Кавказе.

Украине будут давать лишь одни советы – сохранить демократическую коалицию и согласованно действовать в реализации реформ в стране. Конфликт разрушает государство и нашу европейскую перспективу.

С другой стороны, страны ЕС и НАТО, конечно, болеют за Украину, за ее безопасность, ее европейское будущее, однако при наличии такого конфликта у наших сторонников возникает лишь разочарование.

Леонид Кожара, заместитель председателя комитета ВР по иностранным делам (ПР): МЫ ОПЯТЬ МОЖЕМ ВОЗОБНОВИТЬ ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ ЕС Завтрашний саммит Украина – ЕС – это, скажем так, определенный этап отчета французского президентства относительно восточной политики Евросоюза и политики нового соседства.

Думаю, не стоит многого ждать от этого саммита.

Есть острые вопросы, прежде всего относительно событий в Грузии.

Как по мне, ситуация в Грузии немного навредила Украине. Потому что наши две страны рассматриваются в известной мере в таком сочетании для ЕС, и, к сожалению, Грузия послала Евросоюзу очень плохой сигнал в связи с заострением военного конфликта. Украина несколько неосмотрительно делала свои заявления – не в русле того, что заявлял ЕС, а ближе к американской позиции. Думаю, это также на пользу нам не пошло. Потому политические формулы будут слабенькими.

Вряд ли можно надеяться на какие-то сильные заявления в интересах Украины.

Это не практика ЕС – на многостороннем уровне давать кому-то какие-то советы, и это не задание этого мероприятия. Ничего нового там не будет.

Просто будет констатирован очередной этап в развитии отношений, будет подведен определенный итог подготовки нового усиленного соглашения.

Сегодня ЕС перегружен, во-первых, событиями на южном Кавказе, во-вторых, тем, что радикально меняется внутриполитическая ситуация в Украине.

Кроме того, недавно Президент Украины поручил Министерству иностранных дел более тщательным образом изучить вопрос визового режима. Результаты этого изучения мы увидим. Я даже слышал такое, что мы опять можем возобновить визовый режим для ЕС.

Борис Тарасюк, председатель Комитета ВР Украины по вопросам европейской интеграции (НУ–НС): ЕС ЛИШЕН ВОЗМОЖНОСТИ ДАТЬ УКРАИНЕ МАКСИМУМ ВОЗМОЖНОГО В той информации, которую я имею, можно найти очень много чего. Оптимист увидит в этой информации, что состоятся очень важные сдвиги в подходах ЕС. Евросоюз готов поменять формат будущего соглашения в переговорном процессе на соглашение об ассоциации. Это очень важно.

В то же время важным является то, что начнутся переговоры относительно безвизового режима.

А пессимист скажет: да, нам дают красивую обертку – соглашение об ассоциации, – но не предоставляют перспективы членства. Нам говорят о начале переговоров относительно безвизового режима, но неизвестно, когда он начнется.

Точнее сказать нельзя. Единственное, что можно сказать точно – Украина потеряла шанс использовать саммит как событие, которое изменит концептуальные подходы Европейского Союза к будущим взаимоотношениям с Украиной.

В той ситуации внутриполитического кризиса, в которой находится Украина, теряется много чего.

ЕС просто лишен возможности дать Украине максимум возможного – на что он готов в условиях этого кризиса.

Опрашивала Оксана Климончук