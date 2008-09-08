Для УСелДП "пришло время брать на себя всю ответственность"

Украинская селянская демократическая партия будет принимать участие во всех внеочередных выборах сельских, поселковых и городских председателей, решения о которых были приняты Верховной Радой на пленарном заседании 4 сентября.

Об этом заявил УНИАН лидер партии, депутат Киевсовета Дмитрий АНДРИЕВСКИЙ.

«Партия, которая насчитывает более 40 тысяч членов, не может стоять в стороне политических процессов. Пришло время брать на себя всю ответственность за дальнейшее развитие страны, - заявил лидер партии. - Потому мы будем выдвигать своих представителей на должности городских председателей Мукачево, Ривне, Феодосии, председателей сельских и поселковых советов. Обновление страны должно начаться снизу, с выборов местного уровня».

По убеждению Д.АНДРИЕВСКОГО, сегодня в обществе есть спрос на политические силы, способные нести стране новые идеи. «Около 70% украинцев считают, что страна развивается в неправильном направлении. Около трети украинских граждан не доверяют ни ЮЩЕНКО, ни ТИМОШЕНКО, ни ЯНУКОВИЧУ. На смену этим политикам должно прийти новое поколение, готовое ставить интересы государства выше собственных», - сказал лидер УСелДП.

Как сообщалось, 4 сентября Верховная Рада Украины приняла более 120 постановлений, которыми были назначены досрочные выборы местных председателей и советов. Эти выборы назначены на 30 ноября 2008 года.