Вехи недели. Столичный теракт, юбилейный премьер и оптимистичный спикер

Террористический акт отличается от «обычного» убийства очевидными политическими целями. Правоохранители пока не дали четкого ответа, кто был заинтересован в убийстве Павла Шеремета, но целенаправленный взрыв в центре Киева утром 20 июля может запустить новый общественно-политический кризис. Не только любители конспирологии, но и живущее третий год в состоянии, близком к шоковому, общество вряд ли воспримет спокойно жестокое убийство журналиста, успевшего стать заметной фигурой в украинском медиа-сообществе. Вряд ли стоит накладывать друг на друг обстоятельства смерти Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета, но потребность в раскрытии убийства последнего становится все более очевидной. Любое промедление противники Украины используют в собственных интересах, раскручивая внутри страны тезис о «неудобном журналисте – жертве властей», а на международном уровне – прикидываясь поборниками свободы слова.

Впрочем, Украину и без того последовательно и практически не скрываясь раскачивают с разных сторон. Смерть продолжает свою страшную жатву на линии соприкосновения, интенсивность и плотность обстрелов со стороны боевиков приводит к все новым потерям среди украинских военных. Организованный УПЦ МП православный ход многими воспринимается как целенаправленная провокация. Масла в огонь подлил ставший украинским гражданином во время президентства Януковича Вадим Новинский, который в ответ на обыски на предприятиях принадлежащего ему «Смарт Холдинга» посулил увольнение правительства, роспуск парламента и импичмент президента буквально ближайшей осенью.

Генеральный прокурор Юрий Луценко посоветовал (пока неформально) Новинскому больше думать о покаянии, чем о подрыве устоев государства. Шеф Генеральной прокуратуры сообщил, что главной версией в расследовании убийства Шеремета является месть за его профессиональную деятельность, анонсировал создание эффективной Генеральной инспекции, которая будет контролировать прокурорских работников и сообщил, что к побегу «беркутовцев» после расстрела Небесной сотни причастен кто-то из стоявших на Майдане. Имя этого человека ни Луценко, ни главный военный прокурор Анатолий Матиос пока не называют.

Надежда Савченко порадовала новой серией резонансных заявлений, среди которых предложение просить прощения у жителей Донбассе встретило наиболее резкую отповедь как в политической среде, так и среди обычных граждан. Намерение Надежды Викторовны стать президентом, у которого могут появиться диктаторские полномочия, в принципе никого не удивляет: она слишком жадно принялась наверстывать упущенное после освобождения из российской тюрьмы и, похоже, не замечает, что стала орудием в чужих руках.

Интересно, что Андрей Парубий с оптимизмом смотрит на работу Верховной Рады. По мнению ставшего 100 назад назад парламентским спикером политика, законодатели смогли преодолеть кризис в своей работе и готовы и впредь эффективно работать ради Украины. Немного удивило утверждение, что в сессионном зале практически побеждено кнопкодавство, и уверенность, что слуги народа смогут собраться в случае необходимости на внеочередную парламентскую сессию. Вероятно, эта убежденность подкреплена соответствующими заявлениями «с открытой датой».

Владимир Гройсман 100 дней работы во главе правительства отметил без фанфар. Хотя украинская экономика, по словам премьера, подает позитивные сигналы, услышать их могут разве что специалисты. Миллионы украинцев пока куда отчетливее слышать возгласы политиков, обещающих им страшную зиму после выравнивания тарифов на газ. В следующие 100 дней Владимиру Гройсману и его подчиненным придется научиться не только осуществлять изменения, но и доносить информацию о них согражданам. Да и поработать над консолидацией Кабинета Министров, так и не ставшего «скованным одной целью», будет не лишним.

Евгений Магда