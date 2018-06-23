Вехи недели: перетряхивание коалиции, второе дыхание Януковича, приручение Яценюка
Президента пытаются сделать лишним на празднике законотворческой жизни и лишить возможности влиять на Кабмин, премьер демонстрирует политическую непорочность...
События в украинском парламенте разворачиваются с калейдоскопической быстротой. Президента пытаются сделать лишним на празднике законотворческой жизни и лишить возможности влиять на Кабмин, премьер демонстрирует политическую непорочность, а вчерашний лидер оппозиции готовится примерять новый властный наряд.
|Виктор Ющенко и Виктор Балога
После появления де-факто новой коалиции, объединявшей в отдельных голосованиях до 80% депутатского корпуса, глава государства решил припугнуть законодателей скорым роспуском Верховной Рады и ветированием принятых ими законов. Однако лучшие образцы президентской риторики звучали не на ступенях парадного входа Банковой, а на Майдане промозглой осенью 2004 года. Многие парламентарии нашли Виктора Андреевича неубедительным и не собираются панически сдавать назад. Для пущей доходчивости основные президентские мэссиджи использует и лидер фракции НУ-НС Вячеслав Кириленко – нашеукраинцы, пусть и с опозданием, поняли, что лучше хоть ненадолго сплотиться вокруг действующего главы государства, чем вмиг оказаться без политического прикрытия. Поэтому и решение о выходе фракции НУ- НС» из демократической коалиции, пусть и со скрипом, но было принято со всей неотвратимостью.
|Юлия Тимошенко
Не стесняются «сердечники» использовать превентивные меры. Обещанного Юлией Владимировной нового проекта Конституции пока придется обождать, а вот Сергей Терехин зарегистрировал законопроект, предполагающий повышение проходного барьера на парламентских выборах до 10%. Хотя фракционный начальник Терехина Иван Кириленко заверяет, что БЮТ не будет поддерживать такой вариант, произведенным эффектом в стане сторонников Тимошенко довольны. Осталось только внести упомянутую инициативу в повестку дня парламента – и можно открывать пункты по приему политических перебежчиков на условиях принимающей стороны. К примеру, Юрий Луценко и ведомая им «Народная самооборона» уже продемонстрировали, что с БЮТ у них куда больше общего, чем с «Нашей Украиной». Что касается обещания Юрия Витальевича не дать ни одного голоса при голосовании за импичмент Ющенко, то тут важнее не результат, а сам процесс. Да и без «самбистов» хватает желающих пнуть Президента посильнее – коммунисты в этом вопросе сохраняют повышенную боевую готовность еще со времен Леонида Кучмы.
|Арсений Яценюк
|Виктор Янукович
Посетивший Киев вице-президент США Дик Чейни не выглядел обеспокоенным нашими внутриполитическими проблемами. Его, похоже, вполне удовлетворяет позиция Виктора Ющенко относительно конфликта на Кавказе. Зато перетряхивание коалиции позволяет сделать пессимистический прогноз относительно саммита Украина – ЕС в Эвиане. В Старом Свете и без того хватает собственных проблем, чтобы обнадеживать государство, представители элиты которого напоминают богатырей на распутье.
Евгений Магда