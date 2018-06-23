Вехи недели: перетряхивание коалиции, второе дыхание Януковича, приручение Яценюка

События в украинском парламенте разворачиваются с калейдоскопической быстротой. Президента пытаются сделать лишним на празднике законотворческой жизни и лишить возможности влиять на Кабмин, премьер демонстрирует политическую непорочность, а вчерашний лидер оппозиции готовится примерять новый властный наряд.

Жаркая погода и полтора месяца каникул – не основные причины всплеска законотворчества на старте осени. Интересы Юлии Тимошенко и Виктора Януковича элементарно совпали в необходимости максимально ослабить позиции Виктора Ющенко. Последнему пришлось на собственном примере пережить последствия недальновидного развязывания войны на два фронта и полюбоваться показательным перетряхиванием коалиции. Даже стремление Виктора Андреевича реагировать на кризис по прошлогодней матрице – с активными комментариями для западных СМИ и решительными заявлениями для сограждан – ситуацию не спасает. После подобных промахов в военном аспекте начальники Генеральных штабов стрелялись, но главе президентского Секретариата по-прежнему ничего не угрожает. Не останется же Ющенко без последнего верного преторианца.

После появления де-факто новой коалиции, объединявшей в отдельных голосованиях до 80% депутатского корпуса, глава государства решил припугнуть законодателей скорым роспуском Верховной Рады и ветированием принятых ими законов. Однако лучшие образцы президентской риторики звучали не на ступенях парадного входа Банковой, а на Майдане промозглой осенью 2004 года. Многие парламентарии нашли Виктора Андреевича неубедительным и не собираются панически сдавать назад. Для пущей доходчивости основные президентские мэссиджи использует и лидер фракции НУ-НС Вячеслав Кириленко – нашеукраинцы, пусть и с опозданием, поняли, что лучше хоть ненадолго сплотиться вокруг действующего главы государства, чем вмиг оказаться без политического прикрытия. Поэтому и решение о выходе фракции НУ- НС» из демократической коалиции, пусть и со скрипом, но было принято со всей неотвратимостью.

В отличие от многих Юлия Тимошенко восприняла президентские словесные выпады со всей серьезностью. И ответила на них масштабно, с выражением скорбной обеспокоенности на лице, заглядывая в листочек, на котором, наверное, были перечислены все прегрешения Ющенко. Юлия Владимировна не только напомнила, что не она подписывала с Януковичем разнообразные договоренности, но и заверила, что БЮТ никогда не покинет демократическую коалицию. Лидер БЮТ пообещала, что страна будет нормально работать, а сама она готова к переговорам со всеми парламентскими силами ради эффективного законотворчества. Надо отметить, что даже без письменных договоренностей бютовцы и регионалы нанесли по президентским позициям ощутимый удар.

Не стесняются «сердечники» использовать превентивные меры. Обещанного Юлией Владимировной нового проекта Конституции пока придется обождать, а вот Сергей Терехин зарегистрировал законопроект, предполагающий повышение проходного барьера на парламентских выборах до 10%. Хотя фракционный начальник Терехина Иван Кириленко заверяет, что БЮТ не будет поддерживать такой вариант, произведенным эффектом в стане сторонников Тимошенко довольны. Осталось только внести упомянутую инициативу в повестку дня парламента – и можно открывать пункты по приему политических перебежчиков на условиях принимающей стороны. К примеру, Юрий Луценко и ведомая им «Народная самооборона» уже продемонстрировали, что с БЮТ у них куда больше общего, чем с «Нашей Украиной». Что касается обещания Юрия Витальевича не дать ни одного голоса при голосовании за импичмент Ющенко, то тут важнее не результат, а сам процесс. Да и без «самбистов» хватает желающих пнуть Президента посильнее – коммунисты в этом вопросе сохраняют повышенную боевую готовность еще со времен Леонида Кучмы.

Не успел спикер парламента Арсений Яценюк подвергнуть критике триумвират, не конкретизируя, кто выступает в роли трехглавого политического Дракона, как его опалило пламенем согласованного решения. Арсению Петровичу в президиум делегировали Александра Лавриновича и Николая Томенко, разрушив державшуюся девять месяцев монополию председателя Верховной Рады на ведение заседаний парламента. Яценюк как-то сник, пообещал не цепляться за кресло и быстро вернулся под крыло «Нашей Украины», независимости от которой он так упорно добивался. Но сегодня молодому политику не до жиру – тут бы предпосылки для дальнейшего развития карьеры сохранить.

Высокую активность продемонстрировал на минувшей неделе Виктор Янукович. Для начала политсовет регионалов лишил партийного билета Раису Богатыреву, осмелившуюся публично критиковать Виктора Федоровича. Да и сам партийный шеф постепенно активизируется, словно у него открылось второе политическое дыхание. Янукович полагает, что обречен на участие в президентской гонке, поэтому будет прикидывать, стоит ли создавать коалицию с БЮТ. Хочется напомнить Виктору Федоровичу, что спикерское кресло для борьбы за президентский пост – далеко не лучшая стартовая позиция, а премьерский портфель ему добровольно никто не отдаст.

Посетивший Киев вице-президент США Дик Чейни не выглядел обеспокоенным нашими внутриполитическими проблемами. Его, похоже, вполне удовлетворяет позиция Виктора Ющенко относительно конфликта на Кавказе. Зато перетряхивание коалиции позволяет сделать пессимистический прогноз относительно саммита Украина – ЕС в Эвиане. В Старом Свете и без того хватает собственных проблем, чтобы обнадеживать государство, представители элиты которого напоминают богатырей на распутье.

Евгений Магда