Мороз предлагает КПУ: пока горячие головы ПР и БЮТ тешатся планами...

Соцпартия еще раз предложила Компартии создать общий "Левый блок".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Социалистической партии со ссылкой на секретаря политсовета СПУ Ярослава МЕНДУСЯ.

“Сейчас могу сказать, что мы обратились к КПУ с письмом о создании "Левого блока"”, - сказал Я.МЕНДУСЬ, отметив: “К слову, с такой инициативой мы выступили и в 1998-м, и в 2002 году. Ждем ответа”.

По его словам, "некоторые горячие головы в ПР и БЮТ тешатся планами о повышении проходного барьера до 8-10%”. Однако, отметил он, “в политике простые решения не всегда залог их успеха. Сформированный с таким проходным барьером парламент будет отражать настроения подавляющего меньшинства населения, а значит, с первого дня будет обречен”.

По убеждению Я.МЕНДУСЯ, “возврат к пропорционально-мажоритарной системе стал бы существенным шагом назад в политическом развитии страны. Более затребована в обществе пропорциональная избирательная система по "открытым" спискам. Ее уже давно предлагали социалисты”.

При этом Я.МЕНДУСЬ предположил, если СПУ пойдет на выборы самостоятельно, “то я уверен, что Александр Александрович (лидер СПУ Александр МОРОЗ - УНИАН) возглавит партийный список на следующих выборах".