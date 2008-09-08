Тимошенко: Ющенко подвергает опасности отношения с Россией

Премьер-министр Тимошенко в интервью британскому журналу Financial Times возложила ответственность за развал коалиции на президента Ющенко.

Она отметила, что называя ее кремлевским конспиратором во время развала коалиции, господин Ющенко подвергает опасности как двусторонние отношения с Россией, так и западную интеграцию Украины, передает Би-би-си.

Премьер отвергла обвинения со стороны президента, что во время конфликта в прошлом месяце между Грузией и Россией она фактически стала на сторону России и была слабой в поддержке Грузии.

Госпожа Тимошенко призвала президента возродить коалицию.

На прошлой неделе про-президентский блок Наша Украина - Народная Самооборона вышел из коалиции, после того, как БЮТ голосовал вместе с оппозиционными коммунистами и Партией регионов за законопроекты, которые ограничивают власть президента.

Виктор Ющенко в обращении к народу отметил, что в Украине де-факто создана новая коалиция.

На прошлой неделе президент также дал интервью британскому деловому журналу Financial Times, где заверил, что политический кризис в Украине инспирирован Москвой.

Госпожа Тимошенко также не отрицает, что может баллотироваться на следующих президентских выборах. Она прибавила, что серьезно задуматься над этим ее вынудил политический кризис в Украине на прошлой неделе.