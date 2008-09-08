В Европе говорят, что украинская власть оказала себе медвежью услугу

Европейская пресса внимательно следит за развитием внутриполитического кризиса в Украине. Датская газета «Politiken» считает, что украинское руководство своей откровенной борьбой за власть оказало себе медвежью услугу. «Ющенко надеялся, что своим подчеркнуто острым осуждением Москвы он улучшит шансы своей страны на членство в ЕС и НАТО. Впрочем, число скептиков относительно последующего расширения Евросоюза даже увеличилось», - отмечает датская газета. Без перспективы членства в ЕС позиции Ющенко в борьбе за власть с Тимошенко станут еще более слабыми, убеждена «Politiken».

Такого же мнения придерживается немецкая газета «Süddeutsche Zeitung»: «Попытки ведущих чиновников секретариата президента дискредитировать главу правительства не в последнюю очередь связывают с результатами последних опросов в Украине. Согласно им, Ющенко не имеет никаких шансов удержаться в кресле президента на следующих выборах», - отмечает «Süddeutsche Zeitung».

По мнению еще одной газеты из Германии «Frankfurter Allgemeine Zeitung», ведущие политики прозападного лагеря – Ющенко и Тимошенко – так упорно борются друг против друга, что для создания нового правительственного кризиса им уже даже не нужна помощь дружественно настроенной к Москве оппозиции. Однако убедительные заявки на членство в НАТО и ЕС выглядят иначе, пишет газета. В Москве это хорошо понимают и пытаются всеми средствами лелеять и подпитывать внутриполитический кризис в близком зарубежье и не дать возможности далекому Вашингтону или неторопливому Брюсселю уладить его, пишет «Frankfurter Allgemeine Zeitung».

Немецкая волна