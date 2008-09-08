Литвин: Тимошенко и Янукович не уживутся на одной территории

В случае создания коалиции между Партией регионов и Блоком Юлии Тимошенко между ними сразу же «начнется борьба: хотят они того, или нет, потому что это уже подготовка к президентским выборам».

Об этом сказал лидер фракции одноименного блока Владимир ЛИТВИН в интервью телеканалу “Интер” в воскресенье.

По его словам, каждая из этих двух сторон “боится проиграть”, поскольку они знают, “что такое проигрыш для них и чем он обернется”.

В.ЛИТВИН отметил, что в худшем случае это будет, как в 2005 году, что все закончится “долговременными командировками, эмиграциями той стороны, которая проигрывает, поскольку ужиться будет практически невозможно здесь в Украине”.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что в БЮТ с Партией регионов больше общего, чем у БЮТ с НУНС.

По его словам, речь идет об общности во взглядах на экономику. “Это постсоветские взгляды на экономику”, - прибавил он.

Политик считает, что в них одинаковая позиция относительно событий международных, в частности, на Кавказе. “В них одинаковая позиция и только акценты несколько отличимые”, - отметил он.