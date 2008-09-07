Лавринович не исключает досрочный финал карьеры Президента Ющенко

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ считает теоретически возможными досрочные выборы Президента Украины.

Такое мнение он высказал в интервью изданию «Киевский телеграф» от 5-11 сентября 2008 №36 (434).

«Досрочные президентские выборы теоретически возможны, поскольку действующий гарант Конституции уже принял столько решений, которые конфликтуют с украинским законодательством и Конституцией, что подобная концовка его карьеры вполне возможна», - сказал он.

При этом, по словам А.ЛАВРИНОВИЧА, вероятность досрочных парламентских выборов намного выше. «Это очевидно. Невозобновление действия прежней коалиции и несоздание новой даст Президенту основание принять решение о проведении досрочных выборов Верховной Рады. Как ни странно, это будет один из немногих на моей памяти президентских шагов, который полностью соответствует Конституции», - сказал он.

Вместе с тем первый вице-спикер добавил, что никаких вопросов относительно правомерности действий главы государства возникать не будет.