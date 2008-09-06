Кивалов думает, что Москва может выгнать украинских заробитчан

Регионал Сергей Кивалов считает, что отказ во въезде на территорию Украины российскому ученому-историку, директору научно-исследовательского института, депутату Государственной Думы Российской Федерации Сергею Маркову «не поддается логике».

Это можно воспринимать как «акт вредительства, направленный на подрыв внешней политики Украины», заявил Кивалов в комментарии УНИАН.

Сергей Марков никогда не совершал недружественных действий и не делал негативных заявлений по отношению к Украине, а приехал к нам по приглашению украинских организаторов, в качестве докладчика на международной научно-практической конференции «Украина и Россия: оценки страниц современной истории», знакового научного и культурного форума, напомнил нардеп. «В этом свете, репрессии по отношению к Сергею Маркову свидетельствуют о главном: о том, что в Украине боятся диалога, строят негостеприимное, полицейское государство, стремятся к международной изоляции. Разве это правда?». Кивалов считает, что процедуры, изобретенные, чтобы поставить заслон шпионам и террористам, нынешними властями Украины «стали систематически применяться к деятелям науки, образования, культуры в рамках циничной кампании по ухудшению украинско-российских отношений».

«В прессе отечественные горе-«черносписочники» осмеливаются ссылаться на международную практику. Так вот, чтоб они знали, в международной практике обиженное государство прибегает к реторсии в форме ответных ограничений на визиты иностранных граждан, - заявил Кивалов. - А МИД Украины прекрасно известно, что на заработках в России пребывают 4 миллиона граждан Украины. Чего же добиваются наши чиновники? Массового выдворения украинских работников из России? А кто будет кормить их семьи, если они потеряют заработок?

Наконец, главное. В МИД Украины лучше других знают, что в октябре этого года остро встает вопрос о продлении действия основного украинско-российского договора – о дружбе и сотрудничестве. Простого заявления одной из сторон достаточно, чтобы договор утратил силу и превратил тем самым Украину и Россию – по крайней мере, формально – в недружественные государства. На сентябрь были запланированы консультации украинских и российских парламентариев, при участии, кстати, и сопредседателя депутатской группы Госдумы РФ по межпарламентским связям с Украиной Сергея Маркова».

В этих условиях, уверен нардеп, провоцировать нашего соседа и стратегического партнера – это «больше чем непрофессионализм. Это сознательное вредительство».

Кивалов добавил, что он сам и другие депутаты будут добиваться официальных объяснений и привлечения виновных к ответственности.