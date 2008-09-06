У Балоги считают, что Тимошенко переживает психологический кризис

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей КИСЛИНСКИЙ считает, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО переживает психологический кризис, связанный с несоответствием собственных амбиций и национальных интересов Украины.

Как сообщает пресс-служба Президента, по мнению А.КИСЛИНСКОГО, только так можно объяснить отсутствие адекватной реакции на последние события, в частности на ультиматум Главы государства.

«Создается впечатление, что премьер-министр ТИМОШЕНКО переживает психологический кризис, связанный с несоответствием собственных амбиций и национальных интересов Украины», - заявил заместитель главы Секретариата .

«Школьные шутки на отстраненные темы, которыми глава правительства «веселит» страну, при всем уважении к ней, трудно назвать позицией серьезного политика», - убежден А.КИСЛИНСКИЙ.

«Можно допустить, что нежелание премьер-министра дать честную оценку событиям в Грузии и их возможному влиянию на Украину объясняется ее опасением опять получить невъездной статус в Россию. Однако нет никаких разумных объяснений антиконституционным действиям новой коалиции Блока Тимошенко, Партии регионов и коммунистов, которыми являются голосования за антигосударственные законы, нарушающие баланс системы власти в стране», - отметил заместитель руководителя президентского Секретариата.

По его мнению, “упрямое нежелание премьер-министра прислушиваться к справедливым требованиям Главы государства свидетельствует о неукраинском происхождении сценария украинского кризиса”.

«Очевидно, что возможная поддержка со стороны России на будущих президентских выборах для Юлии ТИМОШЕНКО весит больше, чем защита национальных интересов собственного государства», - отметил А.КИСЛИНСКИЙ.