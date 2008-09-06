Тимошенко ответила на ультиматум Ющенко: она выполняет его обещания

Премьер-министр Юлия Тимошенко призывает Президента Украины Виктор Ющенко вернуться к коалиции демократических сил.

Об этом, как сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины, говорится в “ответе премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО на ультиматум Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО”.

“Уважаемый господин Президент Украины! Я прочла текст вашего ультиматума в мой адрес об условиях нашего возвращения в коалицию демократических сил, - отмечает премьер. - На это хочу сразу сказать, что наша политическая сила не выходила из состава коалиции демократических сил и никогда не выйдет”.

“Несмотря на те сложные условия, которые вы создали для коалиции и на все ваши усилия по ее развалу, она до сих пор существует. Поэтому говорить о нашем возвращении по меньшей мере странно и непонятно. Следовательно, кажется, я имею безусловное моральное право просить вас вернуться в коалицию демократических сил без всяких ультиматумов и шантажа”, - подчеркивает Ю.ТИМОШЕНКО.

Отвечая по существу требований Президента, она отметила, что, во-первых, оценка БЮТ по поводу событий в Грузии "была четкой и понятной с первого его дня". По ее словам, эта позиция “полностью координируется с позицией Европейского Союза и базируется на безусловном признании территориальной целостности Грузии, ее независимости и суверенитета. А также – на полной поддержке плана урегулирования конфликта, провозглашенного Президентом Франции Николя САРКОЗИ”. При этом премьер делает такой вывод: “Нам ничего не нужно менять в нашей позиции” и замечает: “Если у вас есть какая-то другая оценка этих трагических событий, было бы интересно ее услышать”.

Как отмечает лидер БЮТ, “во-вторых, мне непонятные Ваши упреки по поводу вроде бы неконституционности законов, принятых Верховной Радой Украины 2 сентября 2008 года. Должна Вас проинформировать, что все эти законы вполне конституционны. Более того, принятие именно этих законов содержится в ваших предвыборных обещаниях в качестве кандидата в Президенты Украины в 2004 году”.

“Если же, по вашему мнению, некоторые положения этих законов не отвечают Основному Закону Украины, то вы как Президент Украины имеете полное право обратиться в Конституционный Суд и обжаловать те положения, которые вы считаете неконституционными, в установленном законом порядке, а не выходить из коалиции демократических сил, разрушая будущее Украины”, - подчеркивает премьер-министр. И при этом добавляет: “Если бы я думала не о государственных интересах, а лишь о следующей президентской кампании, как это делаете вы, я тоже могла бы выдвинуть вам сотню ультиматумов”.

Среди них Ю.ТИМОШЕНКО предложила: “Например, извиниться передо мной и правительством коалиции демократических сил за абсурдные обвинения в государственной измене и разнообразные Ваши фантазии о „кремлевских сценариях”; вернуть в коалицию демократических сил депутатов-беженцев – РЫБАКОВА и БУТА, которые выведены из состава коалиции по прямому указанию руководителя вашего Секретариата и по согласованию с вами”. Также Ю.ТИМОШЕНКО предложила снять “блокаду в Верховной Раде Украины на все реформаторские законодательные инициативы правительства”; “отменить указы, которыми были заблокированы все постановления и инициативы Кабинета Министров по наполнению Государственного бюджета, проведению честной приватизации, антиинфляционных и антикоррупционных мероприятий...”

“И это - лишь на первый взгляд, уже не говоря о полной истории наших отношений за последние восемь месяцев”, - подчеркивает Ю.ТИМОШЕНКО и отмечает: “Однако, Виктор Андреевич, я вам не ставлю никаких ультиматумов, поскольку знаю, что природу некоторых людей изменить невозможно”.

“Я все же призываю вас вернуться в коалицию демократических сил, если Украина значит для вас больше, чем президентские выборы”, - “с уважением и надеждой на сотрудничество” обращается Ю.ТИМОШЕНКО к В.ЮЩЕНКО.